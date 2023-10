Carta YOU: zero commissioni, tanti vantaggi. Richiedila in 2 minuti

Zero commissioni annuali, zero costi nei bancomat di tutto il mondo e la possibilità di accedere a numerosi vantaggi, senza dover cambiare banca. È l'eccellente offerta di Carta YOU, emessa da Advanzia Bank, una carta di credito Mastercard Gold che sta ultimamente facendo parlare molto di sé per via delle sue ottime opportunità.

Cosa otterrai con Carta YOU?

Ecco i vantaggi principali che otterrai una volta richiesta e attivata la tua nuova Carta YOU:

SENZA commissioni annuali per sempre, niente costi nascosti

annuali per sempre, niente costi nascosti Nessuna commissione nei bancomat: puoi ritirare denaro senza costi aggiuntivi da più di un milione di sportelli automatici in tutto il mondo

Non devi cambiare banca : mantieni il tuo conto corrente esistente: puoi saldare con il conto di cui sei già titolare

: mantieni il tuo conto corrente esistente: puoi saldare con il conto di cui sei già titolare Assicurazione di viaggio gratuita e completa inclusa

inclusa Credito gratuito fino a 7 settiman e: Carta YOU ti offre la flessibilità di pagare in modo dilazionato senza interessi fino a 7 settimane sui tuoi acquisti. Una comodità che poche carte di credito offrono

e: Carta YOU ti offre la flessibilità di pagare in modo dilazionato senza interessi fino a 7 settimane sui tuoi acquisti. Una comodità che poche carte di credito offrono Zero commissioni per acquisti effettuati all’estero: che tu stia facendo acquisti in un altro paese o online su siti stranieri, Carta YOU assicura commissioni azzerate. Hai accesso a oltre 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo

Advanzia Bank è una banca specializzata in un adeguato credito al consumo, 100% online. Semplice e sicura, ti permette di gestire la tua Carta YOU con facilità e comodità. Inoltre, Carta YOU è anche una Mastercard Gold: puoi approfittare di tutti i vantaggi associati a Mastercard, inclusa la sicurezza e la comodità di un metodo di pagamento accettato in tutto il mondo.

Semplice, veloce, flessibile e senza costi: Carta YOU, in sintesi, è molto più di una semplice carta di credito. Richiederla è semplice e veloce: ci vorranno soltanto 2 minuti del tuo tempo. Una volta approvata la richiesta, la riceverai direttamente a casa tua.

