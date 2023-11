Carta YOU: senza commissioni e senza cambiare banca, per sempre

Se stai cercando una carta di credito che ti permetta di risparmiare sulle commissioni annuali, i prelievi di contanti e gli acquisti all'estero, Carta YOU di Advanzia è proprio ciò che fa per te. Con la sua offerta senza paragoni, Advanzia Bank offre una soluzione finanziaria che ti consente di gestire al meglio le tue finanze personali senza alcun costo aggiuntivo.

Zero canone e nessuna commissione di prelievo

Il punto di forza di Carta YOU di Advanzia è evidente fin da subito: nessuna commissione annuale, mai. Inoltre, potrai prelevare denaro in contanti senza commissione su più di un milione di sportelli automatici in tutto il mondo. È anche supportata da oltre 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo.

Oltre alle commissioni zero, Carta YOU offre una assicurazione di viaggio gratuita e completa. Un altro grande vantaggio di questa carta è che non c'è bisogno di cambiare banca. Puoi continuare a utilizzare il tuo conto corrente attuale e beneficiare dei vantaggi offerti. È possibile anche usufruire di pagamento differito fino a 7 settimane senza interessi.

Carta YOU di Advanzia è emessa con "marchio" Mastercard Gold, il che significa che puoi godere di tutti i vantaggi e la sicurezza di Mastercard. È una carta che ti offre comodità, sicurezza e risparmio, tutto in uno. Advanzia Bank, dal canto suo, è una banca specializzata nell'offerta di credito al consumo, 100% online e sicura.

In breve, se stai cercando una carta di credito senza commissioni annuali, senza costi per i prelievi di denaro in contanti e gli acquisti all'estero, con assicurazione di viaggio gratuita, pagamento differito e senza la necessità di cambiare banca, Carta YOU di Advanzia è la scelta giusta. Richiedila online: ti bastano soltanto due minuti.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.