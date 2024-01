La Carta YOU è una carta di credito di Advanzia con una marea di vantaggi esclusivi. Uno su tutti, una polizza viaggi compresa gratuitamente per te e per un tuo accompagnatore.

Questa particolare carta ha un chip con tecnologia EMV. Un protocollo di sicurezza tra i più avanzati in grado di prevenire quasi del tutto la lettura della propria carta di credito in modo fraudolento.

Il chip impedisce la clonazione della carta e la falsificazione dei tuoi dati ed è il più avanzato in termini di sicurezza.

Dunque, questa forma di pagamento non è soltanto gratuita ma del tutto sicura. Vediamo dunque le principali specifiche di questa MasterCard.

Carta YOU: i dettagli della carta

YOU non è solo sicurezza. Advanzia, infatti, ha pensato bene di includere nella sua carta una serie di chicche davvero interessanti che rendono i tuoi pagamenti smart e facili.

Questa soluzione non prevede commissioni annuali, nemmeno quando prelevate o acquistate all'Estero. Inoltre, non hai la necessità di cambiare banca. La YOU può coesistere anche con il tuo conto corrente. Senza bisogno di dover cambiare banca.

Questa MasterCard viene gestita in maniera autonoma e del tutto semplice tramite l'applicazione mobile, disponibile sia per iOS che per device Android.

Puoi richiedere l'attivazione di questa carta direttamente ONLINE in soli 2 minuti, semplicemente compilando il form visibile qui.

Una delle caratteristiche più interessanti è sicuramente la funzione Revolving, molto simile a quella che troviamo nelle carte di credito American Express. Questa feature permette di dilazionare il pagamento con dei tassi di interesse su base mensile pari all'1,80% con un TAN del 21,63% ed un TAEG del 23,91%.

Cosa aspetti? Richiedi subito la tua YOU ed inizia ad acquistare senza commissioni!

