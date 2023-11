Carta YOU: la carta di credito gratuita e senza commissioni

Non sempre è necessario pagare un canone annuale o mensile per avere i vantaggi di una carta di credito. Con Carta YOU avete infatti canone completamente gratuito, prelievi senza commissioni in tutto il mondo e persino un'assicurazione di viaggio inclusa, che vi copre sugli imprevisti quando siete fuori.

Si tratta di una carta che si richiede facilmente online e che, una volta arrivata, è subito pronta per essere usata in tutto il mondo e gestita in pochi tocchi tramite l'app per smartphone

Carta YOU: caratteristiche principali

Carta YOU ha diversi vantaggi, tra cui:

Nessuna commissione annuale : Carta YOU non prevede commissioni periodiche, è completamente gratuita per tutta la durata del rapporto.

: Carta YOU non prevede commissioni periodiche, è completamente gratuita per tutta la durata del rapporto. Prelievi gratuiti in tutto il mondo : i titolari possono prelevare denaro senza commissioni da qualsiasi ATM nel mondo.

: i titolari possono prelevare denaro senza commissioni da qualsiasi ATM nel mondo. Possibilità di effettuare acquisti ovunque: trattandosi di una MasterCard Gold, la carta è accettata in qualsiasi negozio.

trattandosi di una MasterCard Gold, la carta è accettata in qualsiasi negozio. Credito gratuito fino a 7 settimane : effettuando un acquisto durante il periodo di liquidazione, riceverete il riepilogo a metà del mese successivo, potendo saldare entro il 3 del mese seguente.

: effettuando un acquisto durante il periodo di liquidazione, riceverete il riepilogo a metà del mese successivo, potendo saldare entro il 3 del mese seguente. Assicurazione di viaggio gratuita e completa : vi copre in caso di infortuni mentre siete fuori.

: vi copre in caso di infortuni mentre siete fuori. Nessuna necessità di cambiare banca: alla ricezione del riepilogo, potete saldare le spese con un bonifico direttamente dal vostro conto corrente.

La richiesta di Carta YOU può essere effettuata online in soli 2 minuti. Basta inserire i propri dati personali nei campi che vi trovate subito davanti, nella pagina ufficiale, e seguire le istruzioni per riceverla subito a casa. Tramite l'app, è possibile controllare i massimali giornalieri e mensili, nonché sospendere la carta quando non viene utilizzata o per qualsiasi altro motivo.

Grazie agli standard di sicurezza offerti da MasterCard Gold siete sempre al sicuro quando eseguite qualsiasi transazione. Con SecureCode, ogni movimento è singolarmente autorizzato tramite un codice OTP, mentre il chip EMV impedisce la lettura non autorizzata dei dati della carta e il conseguente uso fraudolento.