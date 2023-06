Carta YOU: la carta di credito che ti libera dal conto corrente

Nel mondo frenetico e sempre connesso di oggi, avere una carta di credito affidabile e conveniente è diventato essenziale. Ma che fare se non vogliamo aprire un nuovo conto corrente solo per ottenere una carta di credito? C'è una soluzione che fa esattamente al caso tuo: Carta YOU di Advanzia Bank, la carta di credito indipendente che offre tutti i vantaggi di una Mastercard Gold senza alcun canone annuale.

La libertà di una carta indipendente

Un tempo, ottenere una carta di credito senza dover aprire un conto corrente associato sembrava quasi un'utopia. Ma ora, con Carta YOU, non dovrai più preoccuparti di nulla, perché ti offre la libertà di godere di tutti i vantaggi di una carta di credito senza dover cambiare banca o legarti a un istituto specifico.

Una delle caratteristiche più interessanti di Carta YOU è - appunto - l'assenza di canone annuale. Non dovrai pagare alcuna commissione per l'utilizzo della carta, il che ti consente di risparmiare denaro nel lungo periodo. Inoltre, questa carta offre una serie di vantaggi esclusivi, tra cui un'assicurazione di viaggio completa e gratuita sia per viaggi in Italia che all'estero. Potrai goderti la tua vacanza senza preoccuparti di imprevisti, protetto in caso di emergenze.

Carta YOU ti offre anche la flessibilità di pagamenti frazionati e flessibili. Potrai gestire le tue spese in base alle tue esigenze, senza dover affrontare l'onere di pagamenti immediati. Inoltre, potrai saldare la fattura tramite bonifico bancario da un conto esistente, offrendoti ulteriore comodità e controllo sui tuoi pagamenti.

In termini di sicurezza, Carta YOU è dotata di tecnologie all'avanguardia come il Chip EMV, che riduce notevolmente il rischio di clonazione. Il sistema Mastercard SecureCode garantisce transazioni online più sicure, proteggendo le tue informazioni personali da frodi e accessi non autorizzati.

Accessibilità globale

Con Carta YOU, potrai usufruire di prelievi gratuiti da oltre un milione di sportelli bancomat in tutto il mondo. Non dovrai più preoccuparti di commissioni elevate quando prelevi denaro contante durante i tuoi viaggi. Inoltre, gli acquisti all'estero saranno privi di costi aggiuntivi, consentendoti di fare shopping internazionale senza sorprese sgradite sul tuo estratto conto.

Carta YOU di Advanzia Bank rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo delle carte di credito. Con la sua offerta di vantaggi esclusivi senza canoni annuali e senza la necessità di aprire un conto corrente associato, ti offre la libertà di godere dei benefici di una carta di credito senza restrizioni. Richiedi subito la tua Carta YOU a costo zero per accedere a tutti i servizi e vantaggi che offre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.