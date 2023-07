Carta YOU è la carta di credito a zero spese che cercavi: richiedila ORA

Finalmente è arrivata la carta di credito che hai sempre desiderato: la Carta YOU Mastercard del circuito Advanzia. Una carta completamente priva di commissioni, pensata per offrirti la massima libertà e flessibilità nelle tue transazioni quotidiane e nei viaggi all'estero.

Scopri tutti i vantaggi e le comodità di questa carta e richiedila subito online.

I 10 motivi per richiedere Carta YOU

Zero Commissioni Annuali per Sempre: Con la Carta YOU, puoi dire addio alle fastidiose commissioni annuali. Per te, la quota annuale è a costo zero, per sempre. Non dovrai più preoccuparti di spese nascoste, goditi la libertà di avere una carta di credito senza costi aggiuntivi.

Prelievi di Denaro Contante Senza Commissioni: Che tu sia a casa o in viaggio intorno al mondo, puoi prelevare denaro contante senza commissioni da oltre un milione di sportelli automatici. La Carta YOU ti offre la massima flessibilità finanziaria ovunque tu sia,

Acquisti All'Estero Senza Commissioni: Con la Carta YOU, potrai fare acquisti in oltre 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo senza preoccuparti di commissioni aggiuntive. Goditi i tuoi viaggi e gli acquisti internazionali senza sorprese di spese extra.

Facile da Attivare: La procedura di attivazione della Carta YOU è semplice e veloce. Non è necessario chiamare il servizio clienti, basta aprire il link inviato tramite email, seguire le istruzioni sullo schermo e fornire una verifica dell'identità con il tuo smartphone. Un processo rapido e sicuro, pronto per farti usufruire dei vantaggi della tua carta in breve tempo.

Assicurazione di Viaggio Gratuita: La Carta YOU include un'assicurazione di viaggio gratuita che ti copre durante le tue avventure. Prima di partire, verifica le coperture e viaggia con la massima tranquillità.

Pagamento Differito Senza Interessi: Con la Carta YOU, puoi godere di un periodo di pagamento differito senza interessi fino a 7 settimane. Effettuando un acquisto all'inizio del nuovo periodo di liquidazione, potrai saldarlo fino al 3 del mese seguente, permettendoti di gestire le tue spese in modo comodo e senza costi aggiuntivi.

Pagamento Frazionato Flessibile: Se desideri maggiori opzioni di pagamento, la Carta YOU offre l'opzione di pagamento frazionato flessibile. Potrai decidere ogni mese quanto pagare al momento della ricezione del riepilogo delle transazioni e quanto in un momento successivo. Massima libertà finanziaria per realizzare i tuoi desideri.

Senza Bisogno di Cambiare Banca: Non c'è bisogno di passare a una nuova banca per ottenere la Carta YOU. Puoi continuare a godere dei vantaggi della carta, ricevendo il riepilogo delle transazioni e pagando tramite bonifico bancario dal tuo conto bancario esistente.

Massimi Standard di Sicurezza: La tua sicurezza è la massima priorità. La Carta YOU è dotata delle più recenti tecnologie di sicurezza, offrendoti un'esperienza di pagamento sicura e tranquilla.

Servizio Clienti Sempre a Tua Disposizione: In ogni momento in cui hai bisogno di aiuto o hai domande, puoi contare sull'assistenza senza esitazioni. Il servizio clienti è pronto ad assisterti e rispondere alle tue esigenze.

Non perdere l'occasione di ottenere la carta di credito che ti offre la massima libertà finanziaria. Richiedi subito la Carta YOU online e goditi tutti i vantaggi di una carta di credito senza spese nascoste e commissioni.

