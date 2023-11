Carta YOU di Advanzia: per te canone zero e commissioni azzerate

Sei stanco delle commissioni annuali e degli onerosi costi associati alle tue carte di credito? Advanzia Bank ha la soluzione perfetta per te: la Carta YOU, un'innovativa carta di credito senza commissioni per sempre.

I vantaggi che ti offre Carta YOU

Uno dei principali vantaggi della Carta YOU è l'assenza di commissioni annuali. Una volta ottenuta, non dovrai più preoccuparti di spese fisse ricorrenti. In più, potrai prelevare denaro contante senza alcuna commissione da oltre un milione di sportelli automatici in tutto il mondo e accedere in oltre 36 milioni di punti di vendita in tutto il mondo.

Un'altra delle caratteristiche di Carta YOU è che non è necessario aprire un nuovo conto bancario. Puoi semplicemente utilizzare il conto di cui sei già titolare, senza complicazioni o inconvenienti. Otterrai anche una totale copertura sulla tua assicurazione di viaggio, garantendoti tranquillità e sicurezza ogni volta che ti sposti. Senza costi aggiuntivi.

Con Carta YOU, avrai la possibilità di posticipare il pagamento dei tuoi acquisti fino a 7 settimane senza alcun interesse. Questo ti darà la flessibilità di gestire il tuo bilancio mensile in modo più efficace, senza preoccuparti dei costi finanziari aggiuntivi. Ultimo, ma non per importanza: Carta YOU è una Mastercard Gold. Non solo otterrai quanto offerto da Advanzia, ma potrai anche accedere a tutti i vantaggi associati a uno dei marchi di carte di credito più riconosciuti al mondo.

Zero commissioni annuali, prelievi gratuiti in tutto il mondo, assicurazioni a costo zero e molte altre vantaggiose offerte: ecco come si presenta la ghiotta offerta di Advanzia. Richiedi la tua Carta YOU direttamente online: è semplicissimo e non ti basteranno che pochi minuti.

