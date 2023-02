Carta YOU: 3 motivi per sceglierà la Carta di Credito gratuita

Carta YOU di Advanzia Bank è una delle carte di credito più interessanti del momento. Si tratta di uno strumento completo e davvero conveniente che si caratterizza per l'assenza di costi fissi e di commissioni, permettendo agli utenti l'accesso ad uno strumento di pagamento completo e utilizzabile in tutto il mondo (il circuito di pagamento è Mastercard) con condizioni molto vantaggiose. Da notare, inoltre, che Carta YOU può essere richiesta direttamente online. Per saperne di più c'è il link qui di sito.

3 motivi per cui conviene scegliere Carta YOU come carta di credito

Carta YOU è una delle carte di credito "del momento". Chi è alla ricerca di uno strumento di pagamento conveniente, versatile e utilizzabile in tutto il mondo può guardare con molta attenzione alla proposta di Advanzia Bank che ricopre oggi un ruolo di primo piano nel settore bancario. Ci sono almeno 3 motivi per scegliere Carta YOU:

si tratta di una carta di credito gratuita; Carta YOU, infatti, presenta canone zero e consente di effettuare pagamenti e prelievi (anche all'estero) senza commissioni rendendo l'utilizzo di questo strumento di pagamento davvero conveniente

Carta YOU, infatti, presenta canone zero e consente di effettuare pagamenti e prelievi (anche all'estero) senza commissioni rendendo l'utilizzo di questo strumento di pagamento davvero conveniente non richiede l'apertura di un conto corrente; a differenza di molte altre carte di credito gratuite, infatti, Carta YOU non richiede un conto di supporto con la stessa banca (da aprire in fase di richiesta della carta); per saldare le spese effettuate con Carta YOU sarà sufficiente un bonifico dal proprio conto corrente con possibilità di posticipare il saldo fino a 7 settimane senza interessi

a differenza di molte altre carte di credito gratuite, infatti, Carta YOU non richiede un conto di supporto con la stessa banca (da aprire in fase di richiesta della carta); per saldare le spese effettuate con Carta YOU sarà sufficiente un bonifico dal proprio conto corrente con possibilità di posticipare il saldo fino a 7 settimane senza interessi è una carta accettata in tutto il mondo; la proposta di Advanzia Bank non ha limitazioni e non costringe l'utente ad accettare compromessi in merito all'usabilità; grazie al circuito Mastercard è possibile utilizzare Carta YOU in tutto il mondo e per qualsiasi acquisto online (con tutti gli strumenti di sicurezza che caratterizzano le carte Mastercard)

Per scoprire tutti i dettagli di Carta YOU e per richiedere l'emissione (completamente gratuita) è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.