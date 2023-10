Carta Oro American Express ti regala 400 euro di sconto: ecco come fare

Gli amanti dello shopping e i viaggiatori incalliti ora hanno un motivo in più per entusiasmarsi: l'offerta esclusiva lanciata da American Express permetterà a tutti i nuovi titolari della Carta di Credito Oro di ricevere uno sconto di ben 400 euro sui propri acquisti. L'unico requisito? Aver effettuato spese per 8.000 euro nei primi 12 mesi dalla sua emissione. Un must-have per gli appassionati di risparmio che non vogliono rinunciare alla qualità e al lusso. L'offerta è valida solo online: richiedi la tua Carta Oro entro il 23 novembre per assicurarti il tuo sconto.

Tanti vantaggi, racchiusi in una sola carta in metallo

Carta Oro American Express è un connubio perfetto di prestigio e convenienza. Per il primo anno la quota è gratuita e a partire dal secondo pagherai solamente 20 euro al mese. Il tasso annuo nominale e il TAEG del 14% e 24,19%, rispettivamente, sono competitivi nel panorama delle carte di credito di fascia alta, garantendo un servizio di qualità senza compromettere la tua sicurezza finanziaria.

Oltre ai 400 euro di sconto, Carta Oro offre una serie di vantaggi esclusivi che vanno dal Club Membership Rewards - che ti consente di guadagnare un punto per ogni euro speso - agli sconti su Vivaticket per i tuoi eventi preferiti, fino a un voucher viaggi annuale del valore di 50 euro. Inoltre, godrai dell'esclusività del Priority Pass che ti permetterà l'accesso a oltre 1.200 VIP Lounge in tutto il mondo.

Ma non è tutto. La carta offre anche una serie di servizi premium come World Travel Assist che copre le spese mediche fino a 3.000 euro quando sei all'estero, The Hotel Collection che garantisce un credito fino a 100 dollari e un upgrade gratuito della camera presso strutture selezionate e sconti sui noleggi auto con partner di prim'ordine come Hertz e Avis. Inoltre, con Amex Offers, sarai costantemente aggiornato su sconti e offerte senza la necessità di inserire voucher o codici.

Oltre a ciò, la Carta di Credito Oro American Express garantisce una protezione completa per la tua tranquillità, con servizi come la Protezione antifrode che ti protegge da un uso illecito della carta, la Protezione d'acquisto che ti copre per 90 giorni e fino a 2.600 euro in caso di furto o danneggiamento del bene acquistato e un Servizio Clienti a tua disposizione 24/7 per ogni tua richiesta.

Per richiedere Carta Oro American Express online e ricevere uno sconto di 400 euro, assicurati di avere a portata di mano le informazioni bancarie, un documento di identità in corso di validità e il tuo codice fiscale. Inoltre, verifica di soddisfare i requisiti minimi di reddito annuale di almeno 25.000 euro e di possedere un conto corrente bancario o postale del circuito SEPA.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.