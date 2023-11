Carta di credito senza canone? C'è la Mastercard Gold Carta YOU di Advanzia

Carta YOU di Advanzia offre un'esperienza finanziaria senza paragoni: priva di commissioni annuali, senza spese di prelievo in contanti e con una vasta gamma di vantaggi che ti accompagneranno in ogni parte del mondo.

La differenza fra Carta YOU e le altre carte di credito è lampante fin dall'inizio: nessuna commissione annuale. Tutti i vantaggi di una carta di credito, senza nessun costo. Ma Carta YOU è anche tanto altro: ecco tutti i vantaggi che puoi ottenere richiedendola online senza costi.

I vantaggi che offre Carta YOU

Un'altra delle caratteristiche chiave di Carta YOU è l'assenza di commissioni per i prelievi di denaro in contanti in oltre un milione di sportelli automatici in tutto il mondo. Questa carta di credito diventa la compagna di viaggio ideale anche quando sei in vacanza oppure in viaggio di lavoro, perché è accettata in oltre 36 milioni di punti mondiali. Offre, inoltre, un pacchetto di assicurazione viaggio a costo zero incluso, che ti garantisce totale copertura assicurativa durante i tuoi spostamenti.

Con Carta YOU, Advanzia offre un periodo di pagamento differito fino a 7 settimane senza interessi sui tuoi acquisti. Un vantaggio esclusivo che ti permette di gestire il tuo denaro in modo flessibile, senza dover fare i conti con interessi aggiuntivi. Un altro grande vantaggio è la flessibilità: non è necessario cambiare banca, puoi utilizzare il conto corrente di cui sei già titolare.

Carta YOU è una Mastercard Gold. Perciò, oltre a quelli esclusivi di Advanzia, tutti i titolari potranno beneficiare anche dei vantaggi e della sicurezza di uno dei circuiti di pagamento più affidabili al mondo. Se stai cercando quindi una carta di credito senza compromessi e senza costi nascosti, questa è la scelta giusta.

Richiedi la tua Carta YOU direttamente online e in pochi minuti: ti basta seguire le iscrizioni riportate a schermo per riceverla direttamente a casa tua.

