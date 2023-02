Carta di Credito gratuita e senza conto: è possibile con Carta YOU

Accedere ad una Carta di Credito gratuita anche senza dover aprire un conto corrente è possibile. Non ci sono molte opzioni di questo tipo sul mercato ma una di quelle disponibili è davvero molto interessante. Si tratta di Carta YOU di Advanzia Bank. Questo strumento di pagamento è davvero interessante, presentando alcune caratteristiche che lo rendono unico nel suo genere.

Carta YOU, infatti, è una Carta di Credito gratuita e senza conto che si caratterizza per l'assenza di un canone fisso e di commissioni su prelievo e pagamenti (anche all'estero). La carta di Advanzia Bank, inoltre, include una polizza viaggi gratuita e consente di restituire le spese sostenute entro 7 settimane (senza interessi) oppure attivando un piano rateale di restituzione. Per richiedere Carta YOU è possibile seguire una semplice procedura online.

Carta di Credito gratuita anche senza conto corrente: ecco Carta YOU

Carta YOU ha tutto quello che serve per diventare la Carta di Credito di riferimento da utilizzare per le proprie spese. Si tratta di una carta Mastercard e, quindi, di una soluzione di pagamento accettata in tutto il mondo e arricchita dalle funzionalità di sicurezza del circuito Mastercard. Tale carta presenta:

canone zero

zero commissioni legate all'utilizzo, sia per quanto riguarda il prelievo all'ATM che per i pagamenti (anche all'estero)

una polizza viaggi inclusa gratis

possibilità di pagamento differito fino a 7 settimane senza interessi

L'assenza di costi rende Carta YOU una delle migliori opzioni per chi è alla ricerca di una nuova Carta di Credito senza conto. Le spese sostenute con Carta YOU possono essere saldate facilmente con un bonifico dal proprio conto corrente, senza, quindi, dover aprire un nuovo conto. Per richiedere questa carta è possibile accedere al sito ufficiale e seguire una semplice procedura di sottoscrizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.