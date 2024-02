Cardano e Toncoin sono contrastate, mentre NuggetRush ha ambizioni

Un nuovo token di gaming, NuggetRush, che ha fatto il suo ingresso nel settore con la sua ICO di criptovalute, è diventata una grande attrazione, vendendo oltre 188 milioni di token. Gli analisti hanno valutato le prospettive del token di gaming e ritengono che possa rivaleggiare con i migliori altcoin come Cardano e Toncoin. Vediamo di più.

Il progetto di gioco di NuggetRush (NUGX) rivoluzionerà il settore GameFi

NuggetRush (NUGX), uno dei nuovi progetti DeFi, ha suscitato grande attenzione grazie alla sua piattaforma di gioco che intrattiene e offre ricompense ai giocatori.

Questa iniziativa play-to-earn promuove l'impegno della community fondendo il gioco con i concetti finanziari, consentendo ai giocatori di incrementare il proprio reddito mentre giocano. La piattaforma presenta un gioco di estrazione dell'oro che offre agli utenti un'esperienza multiforme.

In NuggetRush, i giocatori partono per un viaggio minerario con un terreno e gli strumenti di base necessari per condurre indagini e valutazioni preliminari alla ricerca di aree ricche di minerali. I partecipanti possono utilizzare macchinari, costruire tunnel e scavare il terreno durante l'attività mineraria. È interessante notare che ci sono ricompense minerarie e asset di gioco che si possono vincere lungo il percorso.

Inoltre, NuggetRush ha personaggi unici rappresentati come NFT, ognuno con abilità diverse, che li rendono NFT popolari del gioco. Questi NFT, insieme ad altri asset e risorse del gioco, possono essere scambiati sul marketplace di NuggetRush.

Attualmente al quinto round di prevendita e disponibile a 0,018 $, NuggetRush si sta avvicinando alla fine di questo round, con il prezzo del token che dovrebbe salire a 0,020 $ al momento del lancio. Questo rende NuggetRush una delle migliori criptovalute in cui investire, soprattutto perché il settore dei giochi continua a espandersi.

Analisi del prezzo di Cardano (ADA)

Cardano (ADA), uno dei cosiddetti killer di Ethereum, si è unito alla recente ripresa del mercato delle criptovalute. Il suo token nativo, ADA, è salito dell'8,3%, del 21,8% e del 19,2% nei grafici di prezzo a 7, 14 e 30 giorni.

Allo stesso modo, la criptovaluta Cardano ha registrato un rialzo di prezzo del 47,3% sul grafico dei prezzi a 7 giorni. In termini di movimento del valore, il prezzo di Cardano è passato da un minimo di 0,5521 $ a un picco di 0,6382 $ nell'ultima settimana.

Nonostante ciò, rimane l'80,73% al di sotto del suo ATH di 3,10 $, raggiunto nel settembre 2021. Nel frattempo, Cardano dispone attualmente di due importanti supporti in corrispondenza di SMA a 50 giorni (0,519900 $) e SMA a 200 giorni (0,402002 $) in caso di movimento al ribasso..

In ogni caso, le possibilità di un movimento al ribasso sembrano scarse dato che gli indicatori tecnici di Cardano sono rialzisti. L'indicatore RSI a 14 giorni è superiore a 60 e si sta dirigendo verso la zona di ipercomprato. Se ciò dovesse accadere, il prezzo di Cardano potrebbe puntare alla regione di 0,700 $ e alla tanto attesa soglia di 1,00 $ nel lungo periodo.

Toncoin (TON) combatte con un sentimento contrastante

Mentre Cardano è rialzista, Toncoin (TON) ha un sentimento contrastante: la battaglia tra rialzisti e ribassisti continua sui grafici dei prezzi. I dati di CoinMarketCap mostrano che il prezzo di Toncoin è aumentato solo dello 0,2% negli ultimi sette giorni.

Nonostante ciò, i grafici dei prezzi a 7 giorni e a 1 anno mostrano un calo del token rispettivamente dell'1,6% e del 9,1%. Essendo tra le migliori 20 criptovalute del mercato, Toncoin continua a essere uno dei migliori altcoin nonostante le oscillazioni di prezzo.

Nell'ultimo mese, il prezzo di Toncoin è rimasto intrappolato in un range ristretto. Nonostante i numerosi tentativi da parte dei rialzisti di uscire dalla fascia di prezzo, il token ha continuato a stare tra 2,00 $ e 2,29 $.

Fortunatamente, le indicazioni di Toncoin indicano un possibile breakout del prezzo. Il relative strength index (RSI) del token ha superato la media di 50 e sta aumentando, indicando che i rialzisti stanno guidando il mercato. Se l'indicatore RSI dovesse continuare a salire, il prezzo dell'altcoin potrebbe salire a 3,25 $ e forse a 3,44 $.

Considerazioni finali

NuggetRush e Cardano sono tra gli altcoin più performanti sul mercato negli ultimi tempi, mentre Toncoin continua a faticare. Nonostante ciò, gli analisti ritengono che il lancio di NuggetRush nelle prossime settimane le darà una spinta sufficiente per superare Cardano e Toncoin in termini di prestazioni di prezzo.

Inoltre, NuggetRush si trova nell'ultima fase della ICO di criptovalute e si prevede che dopo il lancio otterrà un guadagno di 50 volte.

