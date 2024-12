Capodanno in famiglia o con gli amici? Scopri le Collezioni Disney+

L’ultimo dell’anno è un momento speciale, ricco di attesa, preparazioni, riti e il desiderio di trascorrere una giornata all’insegna del divertimento. C’è chi si è organizzato per andare da amici e chi è partito per qualche giorno lontano da casa: qualunque sia il tuo Capodanno non puoi fare a meno di un servizio di streaming video pieno di film, serie TV, cartoni animati e molto altro ancora. Attiva ora il tuo piano Disney+.

Scopri le Collezioni Disney+

In attesa del cenone di fine anno o dopo i festeggiamenti, ritrovarsi sul divano con i figli, il partner o gli amici è un momento particolarmente rilassante ed emozionante. Su Disney+ sono disponibili una serie di speciali dedicati proprio a questo periodo dell’anno.

C’è la Collezione su I migliori titoli del 2024, quella sui Film e serie italiani, quella sui film d’animazione Marvel o quella dedicata alle serie per gli amanti delle maratone. Con la collezione Buone feste si ha un catalogo di film sulle vacanze, commedie per famiglie, contenuti originali e tanto altro ancora per vivere in pienezza lo spirito delle feste. Non mancano le Collezioni sui film d’animazione a marchio Disney, quelli dedicati a Babbo Natale, all’azione e all’avventura e alle migliori storie, serie TV e documentari esclusivi Disney.

Per accedere al mondo Disney+ sono disponibili tre piani: Premium (a 13,99€ al mese), Standard (9,99€ al mese) e Standard con pubblicità (a 5,99€ al mese). Per i piani Standard e Premium è possibile scegliere il pagamento annuale e risparmiare 2 mesi di abbonamento. È possibile in qualsiasi momento disdire l’abbonamento a Disney+ senza costi aggiuntivi e usufruire del parental control per proteggere la visione dei bambini.

Passa a Disney+ e regalati un Capodanno e un 2025 con i migliori contenuti in streaming per un intrattenimento unico, divertente, emozionante e rivolto a tutta la famiglia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.