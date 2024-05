Canva Create 2024: la rivoluzione di Canva ha inizio, lavoro e IA

Canva ha recentemente lanciato un importante aggiornamento, introducendo una serie di nuove funzionalità e strumenti per il lavoro, volti a migliorare l'esperienza utente, la collaborazione e la creazione di contenuti attraverso l'intelligenza artificiale avanzata. Questo aggiornamento mira a rendere Canva una piattaforma all-in-one per le esigenze di team di ogni dimensione, dalle piccole imprese alle grandi organizzazioni.

Interfaccia migliorata e collaborazione

L'aggiornamento di Canva include un'interfaccia utente semplificata e intuitiva, con una homepage ridisegnata per un accesso più rapido ai progetti e alle risorse del team. Le nuove funzionalità di ricerca e i filtri potenti permettono di trovare rapidamente modelli, immagini e altri elementi, mentre una barra degli strumenti per le azioni rapide offre un accesso immediato alle funzioni più utilizzate.

La possibilità di personalizzare lo spazio di lavoro con la funzione "Preferiti" consente agli utenti di tenere a portata di mano i progetti, le cartelle e i modelli più importanti. Per una collaborazione più efficiente, i commenti sono stati semplificati, con la possibilità di espandere, nascondere, filtrare e ordinare i commenti. Questa funzione rende più facile per i team lavorare insieme su progetti complessi, mantenendo la comunicazione organizzata e chiara.

Canva Enterprise

Canva Enterprise introduce una console di amministrazione centralizzata per la gestione di team e autorizzazioni, consentendo alle grandi organizzazioni di segmentare i marchi creando più team all'interno della stessa azienda. Le funzionalità di sicurezza di livello enterprise, tra cui ISO, SCIM e SSO, garantiscono che i dati siano protetti. Inoltre, Canva offre supporto dedicato per la progettazione, l'onboarding, la formazione e lo sviluppo di integrazioni personalizzate, assicurando che ogni team possa sfruttare al meglio le potenzialità della piattaforma.

Canva Courses

Una delle novità più interessanti è Canva Courses, che trasforma i progetti Canva in materiale didattico interattivo. Le aziende possono assegnare corsi e monitorare i progressi dei team, creando corsi personalizzati, interattivi e visivamente accattivanti per ogni tipo di attività. Questa funzione non solo facilita l'apprendimento e la formazione interna, ma migliora anche l'engagement e la produttività dei dipendenti.

Nuovi strumenti per team specifici

Canva introduce i Work Kits, una serie di modelli e risorse specializzati per professioni specifiche come marketing, vendite, risorse umane e creativi. Questi kit sono progettati per soddisfare le esigenze uniche di ciascun settore, offrendo strumenti mirati che semplificano e velocizzano il processo di creazione. Inoltre, la creazione massiva di design permette di generare simultaneamente più versioni dello stesso design con modifiche minime, mentre le integrazioni Ad Tech consentono di creare annunci per Google, Meta e Amazon senza dover uscire da Canva.

Documenti potenziati e data autofill

Per migliorare ulteriormente la produttività, Canva ha potenziato i documenti con funzionalità di editing suggerito, contorni dei documenti e commenti organizzati. La funzione di data autofill permette di aggiungere automaticamente dati aggiornati da fonti come Salesforce e MLS ai progetti, garantendo che le informazioni siano sempre accurate e aggiornate.

Registrazioni e app integrate

Canva ha introdotto nuove funzionalità per la creazione di presentazioni, inclusa la possibilità di creare registrazioni con voice over o registrazione dello schermo. Queste opzioni permettono di realizzare presentazioni professionali e coinvolgenti in modo semplice e veloce.

Canva si integra ora con numerosi strumenti di lavoro diffusi come Asana, Monday, Sharepoint, Later, Frontify, HubSpot, OpenRep, Brand Folder, Bynder e Acquia (Widen). Inoltre, la piattaforma Canva Developers consente la creazione di app e integrazioni personalizzate, offrendo una flessibilità senza precedenti per soddisfare le esigenze specifiche di ogni organizzazione.

Intelligenza artificiale potenziata con Magic Studio

Uno degli aspetti più innovativi dell'aggiornamento di Canva è l'intelligenza artificiale potenziata con Magic Studio. Le nuove funzionalità di text to graphic permettono di creare elementi grafici unici a partire da descrizioni testuali, mentre gli stili e layout consentono di applicare stili e layout da altri design con un solo clic.

Magic Design aggiornato genera modelli di alta qualità con meno modifiche, e le funzionalità Resize & Magic Switch permettono di trasformare rapidamente un progetto in un altro formato. Inoltre, la funzione di tono di voce personalizzato genera testo con il tono di voce unico dell'utente, migliorando la coerenza e l'impatto delle comunicazioni.

Editor di foto e video

L'editor di foto di Canva è stato potenziato con Magic Grab, che consente una selezione precisa degli elementi, e la creazione di mockup con Mockup. Per quanto riguarda i video, Canva Video introduce lo strumento Highlights, che genera clip brevi dai video, e la rimozione del rumore di fondo con Improve Voice, migliorando la qualità delle presentazioni video.

Sicurezza garantita da Canva Shield

Con l'introduzione di Canva Shield, la sicurezza è una priorità assoluta. I controlli di sicurezza integrati proteggono utenti, team e dati, e il controllo dell'accesso agli strumenti di intelligenza artificiale è garantito per i piani Teams ed Enterprise. Queste misure assicurano che tutte le attività su Canva siano sicure e conformi agli standard di sicurezza più elevati.

Conclusione

L'aggiornamento di Canva rappresenta un passo significativo verso la creazione di una piattaforma completa per il lavoro, che integra strumenti avanzati per la creazione di contenuti, la collaborazione e la comunicazione interna.