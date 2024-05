Canonical rilascia "Flamenco" per sviluppatori .NET su Ubuntu

Uno dei più recenti progetti open source in sviluppo da parte di Canonical, produttore di Ubuntu, è un nuovo programma scritto in C# chiamato Flamenco. Lo sviluppo di questo programma è iniziato questo mese. Sulla pagina ufficiale di GitHub, la descrizione di Flamenco riporta semplicemente: "strumenti di manutenzione per packaging toolchain su Ubuntu". Scavando nel codice sorgente C# e nei file della soluzione Microsoft Visual Studio, si è scoperto che si tratta in particolare del packaging .NET. Nello specifico, la descrizione di GitHub continua indicando che il nuovo programma di Canonical “fornisce strumenti per i manutentori dei pacchetti .NET Ubuntu".

Flamenco: in arrivo anche il supporto Snap

Alcuni ingegneri Canonical stanno lavorando su questo strumento come parte del loro team Microsoft .NET. Questo strumento è ancora nelle sue fasi iniziali ed è stato avviato a maggio. Tuttavia, può essere utilizzato per aiutare a creare pacchetti Debian di software .NET. Inoltre, è da notare che anche il supporto Snap è in arrivo. Secondo quanto riportato in una pagina Snapcraft, questo programma è: "uno strumento CLI che aiuta gli sviluppatori di toolchain a gestire molte versioni e rilasci di pacchetti diversi da un singolo albero dei sorgenti della cartella Debian".

Sembrerebbe che Canonical stia continuando a portare avanti la storia di .NET per Ubuntu Linux. Lo scopo di ciò sarebbe quello di renderlo una piattaforma migliore per gli sviluppatori .NET. Anche gli aggiornamenti settimanali di Foundation Teams continuano ad essere pesanti sul lato .NET. Sebbene sia ancora nelle sue fasi iniziali, coloro che desiderano monitorare i progressi del Flamenco possono trovare il software con licenza GPLv3 tramite canonical/flamenco su GitHub. Ad oggi non è ancora chiaro come procederà lo sviluppo e se una versione definitiva di questo programma verrà rilasciata a breve. Per saperne di più bisognerà attendere ancora qualche mese.