Canone zero e 5% di interessi: questo è SelfyConto

Nel mondo delle finanze, trovare un conto corrente che sia allo stesso tempo economico e vantaggioso può sembrare un’impresa. Ma c’è una novità che sta facendo parlare di sé: SelfyConto di Banca Mediolanum a canone zero. Questo conto corrente digitale è pensato per chi ama la praticità e non vuole rinunciare a un guadagno extra sui propri risparmi.

Apri QUI il tuo conto!

SelfyConto: conto a canone zero facile da gestire

Con SelfyConto, dire addio alle spese fisse è una realtà. Immagina di non doverti più preoccupare del canone mensile per il primo anno. E se hai meno di 30 anni, la musica è ancora più dolce: conto gratuito fino al tuo trentesimo compleanno.

Ma non finisce qui. SelfyConto non è solo conveniente, è anche generoso. Un tasso di interesse del 5% annuo lordo sulle somme vincolate a sei mesi? Sì, hai letto bene. È come mettere i tuoi soldi a fruttare in un terreno fertile, guardandoli crescere senza muovere un dito.

Oltre a essere un portafoglio virtuale, SelfyConto è un vero e proprio ecosistema finanziario. Con una carta di debito MasterCard inclusa, puoi fare acquisti online o in negozio senza pensieri. E se vuoi personalizzare la tua esperienza, la carta di credito è a portata di mano con una piccola spesa annuale.

I prelievi? Gratuiti in tutta l’area Euro. I pagamenti di bollettini e utenze? Anche quelli. E con l’app dedicata, ogni operazione è facilmente eseguibile dallo smartphone. È come avere una banca tascabile, sempre con te, pronta a rispondere a ogni tua esigenza finanziaria.

SelfyConto è più di un semplice conto corrente: è una promessa di controllo e libertà finanziaria. È la risposta per chi cerca un servizio che si adatti al ritmo della vita moderna, con un occhio di riguardo per i giovani e un altro per il portafoglio.

Canone zero e interessi allettanti sono soltanto due delle tante frecce all’arco di questo conto online. Clicca sul bottone qui sotto e apri il conto più smart del mondo finanziario.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.