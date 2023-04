Cancellare i dati personali da Internet: ora è più semplice con Incogni

Per cancellare i propri dati personali da Internet è necessario avviare una lunga procedura che prevede l'invio di numerose richieste di rimozione dei dati da inviare ai cosiddetti "data broker" che custodiscono (generalmente a fini pubblicitari) i dati degli utenti. Si tratta di una procedura molto complessa per un singolo utente che potrebbe anche non essere in grado di portare a termine in modo completo l'operazione.

Per semplificare il raggiungimento dell'obiettivo e riuscire ad eliminare i dati personali da Internet è oggi possibile affidarsi ad Incogni. Si tratta di un tool sempre più utilizzato dagli utenti che intendono difendere la propria privacy, eliminando tutti i propri dati dal web. Con Incogni è possibile automatizzare l'invio delle richieste e la gestione delle pratiche di rimozione, velocizzando e rendendo più efficace la cancellazione dei propri dati online.

Oggi, per tutti i nuovi utenti, è possibile scegliere Incogni con un prezzo scontato del 50%. Per accedere allo sconto è sufficiente puntare sul piano annuale (dal costo complessivo di 77,78 euro pari a 6,48 euro al mese). L'abbonamento prevede 30 giorni di Garanzia di rimborso al 100%. Per scoprire i dettagli dell'offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Come fa Incogni a cancellare i dati personali dell'utente da Internet?

Incogni è un tool pensato per automatizzare la procedura di rimozione dei dati personali dell'utente da Internet, rendendola più efficace. Una volta completata la registrazione e aver autorizzato Incogni ad operare per proprio conto, il tool invierà in automatico le richieste di rimozione dei dati personali dell'utente ai data broker che operano nel settore del trattamento dei dati (la lista è in costante aggiornamento).

L'utente, tramite la piattaforma online messa a disposizione da Incogni, potrà monitorare l'andamento delle richieste, verificando in tempo reale quali sono i dati eliminati. Il tool invierà un report settimanale all'utente in merito all'andamento delle richieste. In questo modo, per l'utente ci sarà un enorme risparmio di tempo con l'obiettivo di raggiungere, in tempi rapidi, la cancellazione dei dati da Internet.

Per sfruttare l'offerta con sconto del 50% e accedere ad Incogni è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

