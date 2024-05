Cancella i tuoi dati online grazie a Incogni (-50%)

Il fastidio delle chiamate spam, causato dalla cessione inconsapevole dei dati personali, rovina le tue e le giornate di molti. Per risolvere questo problema, è essenziale trovare un metodo efficace per cancellare i tuoi dati online. Questi vengono spesso venduti senza il nostro consenso a broker di dati che poi li passano ad aziende per fini commerciali. Questa catena infinita di cessione di informazioni genera un incubo di chiamate ed email indesiderate. Per porre fine a questo stress continuo, ci pensa Incogni.

Cancella i tuoi dati online con Incogni: la soluzione definitiva

Quindi, è Incogni, parte della famiglia Surfshark, famosa nel settore delle VPN, la soluzione alle chiamate spam. Questo servizio ti permette di eliminare le tue informazioni dal web con rapidità assoluta. Una volta che ti sei registrato, devi semplicemente fornire i dati che desideri cancellare, come nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email. Incogni si occupa del resto.

In che modo? Consultando un vasto database globale di data broker e inviando loro richieste di rimozione delle tue informazioni. E non si ferma qui, perché continua a monitorare i broker per mesi, assicurandosi che le tue informazioni non vengano riutilizzati. Se scoprono che un broker non ha rispettato la richiesta di rimozione, agiscono contattando le società che proteggono la privacy dei consumatori.

E ora, se ami i risultati rapidi, c'è una buona notizia: il piano annuale di Incogni è in offerta a soli 5,99 euro al mese, anziché 11,98 euro, grazie allo sconto del 50%. Ma attenzione, la promozione non durerà a lungo.

Non è piacevole ricevere chiamate spam o email indesiderate, soprattutto quando queste comunicazioni dipendono dalla nostra registrazione su siti in apparenza innocui. Con Incogni, finalmente puoi cancellare i tuoi dati online e vivere più serenamente, senza preoccuparsi di chi potrebbe utilizzare le tue informazioni personali. Non aspettare: prendi il controllo della tua privacy e riduci lo stress delle chiamate indesiderate una volta per tutte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.