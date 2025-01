Cancella i tuoi dati dal web e dimentica le telefonate moleste

Le soluzioni esistono, a volte basta solo trovarle. Anche al fenomeno del telemarketing e delle chiamate moleste (chiamate spam, truffe telefoniche, eccetera) esiste un modo efficace per proteggersi. È quello sviluppato da Incogni con uno strumento semplice ma efficace per riprendere il controllo dei dati personali e ridurre il rischio di truffe online e furto d’identità. Ora Incogni è in promozione con il piano annuale con il 50% di sconto.

Il servizio di Incogni per la privacy online

Con Incogni si ha accesso a un servizio di rimozione dei dati particolarmente efficace. Una volta effettuata la registrazione, infatti, Incogni effettua una scansione dei dati personali dai siti di ricerca e da quelli dei broker che si occupano di marketing, recruitment e risk mitigation così da inviare la richiesta di rimozione. Il controllo prosegue e rimane costante nel tempo per assicurarsi che quei dati non vengano nuovamente inseriti e per scovare nuove piattaforme sulle quali possono essere conservati i propri dati sensibili.

In questo modo già dai primi giorni dopo l’iscrizione a Incogni si inizia a percepire la differenza. Si ricevono meno chiamate ed e-mail di spam e, di conseguenza, si è meno esposti ai rischi legati agli attacchi informatici, ai furti d’identità e i problemi legati alla presenza online dei propri dati sensibili.

Con Incogni si evitano problemi con le compagnie assicurative, i potenziali datori di lavoro e le banche aumentando le possibilità di ottenere le migliori condizioni contrattuali, sia che si tratti di un'assicurazione auto, di un mutuo o di un nuovo lavoro. In questo modo si risparmia tempo e stress evitando di dover affrontare continui rifiuti o richieste di chiarimenti per informazioni online obsolete o errate.

Il piano annuale Incogni è in offerta con il 50% di sconto e con la garanzia di rimborso entro 30 giorni in caso di problemi o se si decidesse di annullare la registrazione al servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.