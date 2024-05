Cancella i tuoi dati dal web con il servizio Incogni (nuova offerta)

Nelle ultime settimane hai notato un aumento delle chiamate spam sul tuo numero di cellulare e su quello di casa. E se i primi giorni facevi buon viso a cattivo gioco, ora la situazione ha superato il limite.

Il principale motivo per cui stai ricevendo chiamate di questo tipo è da ricercarsi nelle informazioni personali che cedi quando accetti in maniera inconsapevole i termini d'utilizzo di questo o quell'altro sito. In automatico non stai facendo altro che consegnarti in pasto ai broker di dati, il cui unico scopo è di vendere i tuoi dati alle aziende. Se vuoi dunque risolvere il problema, devi fare in modo che questi dati siano cancellati: in Italia il punto di riferimento è Incogni, servizio progettato dagli stessi sviluppatori di Surfshark.

Usa il servizio Incogni per cancellare i tuoi dati dal web

Il funzionamento di Incogni è piuttosto semplice. Una volta che completi l'attivazione del servizio, è sufficiente che riporti i dati da eliminare: subito dopo Incogni contatterà i broker presenti nel suo elenco (in continua espansione anno dopo anno), chiedendo loro di rimuovere i tuoi dati dai loro database.

Dopo la cancellazione dei dati, Incogni effettua periodicamente nuovi controlli, al fine di verificare che i broker non aggiungano di nuovo gli stessi dati. In caso di rifiuto, il servizio di Surfshark contatta le aziende che si occupano di proteggere la privacy dei consumatori, in modo che queste si attivino per far valere i tuoi diritti.

Oggi il servizio Incogni è in offerta a 5,99 euro al mese per un anno, grazie alla nuova offerta che sconta il piano annuale del 50%. Hai inoltre diritto alla garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.