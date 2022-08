Calibre 6.0: introdotto il supporto al Full-Text Search

Il team di developer Calibre, nota applicazione open source dedicata all'amministrazione della propria libreria di ebook su PC, ha annunciato alla propria community di utenti la disponibilità di una nuova stable release. Calibre 6.0 implementa tutta una serie di novità che migliorano notevolmente l'esperienza utente generale del progetto. Ad esempio una delle innovazioni principali inserite in tale build è il supporto completo alla funzionalità di Full-Text Search, dunque ora Calibre è in grado di indicizzare l'intero testo dei vari ebook in catalogo ed eseguire una ricerca avanzata delle parole chiavi inserite dall'utente nell'apposita barra di ricerca.

Calibre 6.0 beneficia di un porting completo alle librerie Qt6, ovvero l'application framework open source che sta alla base del progetto. Grazie alla conversione alle Qt6 è possibile offrire una UI (User Interface) più moderna ed efficiente dal punto di vista prestazionale. Tuttavia tale porting rompe completamente la compatibilità con i sistemi operativi a 32bit. Infatti le Qt6 supportano unicamente i moderni sistemi a 64bit. Quindi gli utenti che utilizzano ancora oggi computer datati non potranno avere accesso alle più recenti release di Calibre. Oltretutto i diversi plugin di terze parti dovranno essere portati alle Qt6 altrimenti non potranno funzionare correttamente con Calibre 6.0.

Calibre 6.0 beneficia però della completa compatibilità nativa con l'architettura hardware ARM64 (AArch64). Dunque è adesso possibile utilizzare Calibre su dispositivi come il Raspberry Pi ed altre board ARM disponibili sul mercato. Si tratta di una funzionalità davvero comoda che ad esempio da la possibilità agli utenti Calibre di eseguire il backup della propria libreria di ebook su un sistema NAS (Network Attached Storage) "home made" basato proprio su di un dispositivo ARM.

Calibre 6.0 implementa anche una serie di aggiornamenti per il firmware dei vari ebook reader, come quelli della famiglia Kobo, una Dark Mode rinnovata e la nuova opzione per il download dei metadata per quanto riguarda l'edizioni degli ebook presenti nello store di Amazon. Adesso infatti l'utente potrà indicare al programma di scaricare sempre la "Kindle Edition" nel caso in cui siano disponibili più edizioni del medesimo libro.