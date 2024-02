CA Bank: 150€ su Amazon e il 4% sugli interessi

CA Bank propone in queste settimane una incredibile iniziativa che ti premia con 150 euro in Buoni Amazon ed anche un bel 4% sugli interessi per tutte le cifre che decidi di vincolare per 9 mesi. Puoi approfittare di questa promozione solo fino al 29 Febbraio 2024.

Questa banca, tra le più affidabili del panorama bancario italiano, offre per l'appunto un conto corrente gratuito a canone zero e la figura di un consulente dedicato disponibile per te sia ONLINE che in Filiale. L'iniziativa di CA Bank offre la possibilità sia di fare uno switch del proprio conto corrente già in essere presso un'altra banca sia di aprire un conto ex novo. In caso di cambio banca, il trasferimento di tutto ciò che riguarda la tua posizione verrà portata a termine da Crédit Agricole.

CA Bank: i dettagli

Per ricevere i 150 euro totali disponibili con l'iniziativa di Crédit Agricole, dovrai seguire delle indicazioni ben precise. innanzitutto, sarà necessario richiedere in fase di apertura la carta di debito VISA ed utilizzarla in questo modo:

Per ricevere la prima tranche da 50€ dovrai spendere un importo totale compreso tra i 500€ e i 999 euro .

da dovrai spendere un importo totale compreso tra i e i . Per i successivi 100 euro, invece, dovrai effettuare transazioni per un valore complessivo pari o superiore a 1000 euro.

Tale carta è compatibile con i sistemi di pagamento mobile più richiesti come Apple Pay, Samsung Pay e anche Google Pay per effettuare pagamenti senza necessariamente esibire la propria carta.

Per aderire alla promozione che abbiamo visto sinora, dovrai necessariamente seguire scrupolosamente queste indicazioni. In fase d'acquisto, inoltre, sarà necessario applicare il codice coupon "VISA" in fase di richiesta del conto. Tale promozione è valida per tutti i nuovi clienti maggiorenni solo fino al 29 Febbraio 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.