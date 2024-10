ByteDance starebbe addestrando modello AI sui chip Huawei

La società madre di TikTok, ByteDance, starebbe pianificando di sviluppare un nuovo modello di intelligenza artificiale che verrà addestrato sui chip Ascend 910B di Huawei. Tale mossa arriva dopo le restrizioni all'esportazione degli Stati Uniti sui chip di intelligenza artificiale avanzati realizzati da aziende americane in Cina. Dal 2022, gli Stati Uniti hanno infatti imposto normative stringenti all'esportazione di chip di intelligenza artificiale avanzati, costringendo ByteDance a cercare altre alternative. La società dietro al celebre TikTok ha cercato di diversificare la sua catena di fornitura per mitigare le restrizioni all'esportazione e si è rivolta a fornitori locali per i requisiti dei suoi chip di intelligenza artificiale in modo da poter sviluppare le proprie tecnologie.

Secondo un rapporto di Reuters, il prossimo progetto di ByteDance prevede l'addestramento di un LLM principalmente con i chip Ascend 910B di Huawei. Attualmente, questi chip vengono utilizzati da ByteDance per attività meno intensive dal punto di vista computazionale, come l'inferenza (in cui i modelli già addestrati fanno previsioni). Tuttavia, addestrare un modello completamente nuovo su questi chip potrebbe essere impegnativo poiché ciò richiede chip ancora più avanzati in grado di elaborare molti dati. Ciò è un problema per i chip Ascend 910B. Tuttavia, ByteDance aveva ordinato oltre 100.000 di questi chip da Huawei, sebbene ne avesse ricevuti meno di 30.000 a luglio 2024. Tale ritardo ha ulteriormente rallentato le ambizioni di ByteDance di creare un nuovo modello.

ByteDance: azienda smentisce creazione di LLM simile a Sora di OpenAI

Il modello attualmente più performante di ByteDance è incluso nel suo chatbot Doubao, lanciato nell'agosto 2023. Tale chatbot è piuttosto popolare in Cina e ha più di 10 milioni di utenti attivi al mese. L'azienda ha anche recentemente introdotto due nuovi modelli in grado di creare video, simili a Sora di OpenAI (non ancora lanciato al pubblico). Tuttavia, ByteDance ha pubblicamente negato tutte le affermazioni sulla pianificazione di un nuovo modello di intelligenza artificiale. Michael Hughes, portavoce di TikTok a Washington, D.C., ha dichiarato a Reuters che "l'intera premessa qui è sbagliata", affermando che nessun nuovo modello è attualmente in fase di sviluppo. Vale la pena notare che ByteDance rimane il più grande cliente di Microsoft in Asia per i chip NVIDIA accessibili tramite Azure, poiché le restrizioni commerciali continuano a ostacolare le sue ambizioni di intelligenza artificiale.