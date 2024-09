TikTok Music: ByteDance chiude il servizio, ecco tutti i dettagli

ByteDance, la società proprietaria di TikTok, ha recentemente annunciato la chiusura del suo servizio di streaming musicale, TikTok Music. Gli utenti potranno accedere alla piattaforma fino al 28 novembre 2024, data in cui tutti gli abbonamenti verranno annullati in automatico.

Il servizio era disponibile in alcuni mercati selezionati, tra cui Indonesia, Brasile, Australia, Singapore e Messico, ma la decisione di interrompere TikTok Music è stata presa per concentrare le risorse su altre modalità di fruizione musicale tramite piattaforme già esistenti.

TikTok Music nasceva dall’intenzione di capitalizzare sulla crescente popolarità di TikTok, specialmente per quanto riguarda la scoperta di nuova musica. Nonostante l’influenza significativa della piattaforma madre nell’industria musicale, che ha portato molti artisti a ottenere visibilità e aumentare gli ascolti, il servizio di streaming non è riuscito a espandersi oltre alcuni mercati specifici.

ByteDance continuerà a collaborare con altri sistemi di streaming musicale

Il suo predecessore, Resso, era stato lanciato inizialmente in India e Indonesia nel 2019, per poi essere esteso anche a Brasile, Singapore e Australia. Tuttavia, Resso ha incontrato una brusca battuta d’arresto in India, dove è stato bandito all’inizio del 2023, limitando ulteriormente il raggio d'azione del servizio.

Nonostante la chiusura di TikTok Music, ByteDance continuerà a collaborare con i principali servizi di streaming musicale come Apple Music, Amazon Music e Spotify. Attraverso l’opzione "Aggiungi alla musica" presente su TikTok, gli utenti possono facilmente integrare i brani ascoltati all’interno della piattaforma nelle loro playlist personali su queste applicazioni di streaming.

Questo dimostra che, anche se TikTok Music cesserà di esistere, ByteDance non intende abbandonare del tutto l’ambito musicale, ma preferisce puntare su partnership strategiche già consolidate. La chiusura di TikTok Music arriva in un momento difficile per TikTok, che deve affrontare sfide legali, in particolare un possibile divieto negli Stati Uniti, che potrebbe aver influenzato la decisione di non espandere ulteriormente TikTok Music.