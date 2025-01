BYDFi review: è nella top 10 dei Crypto Exchange di Forbes

Le piattaforme di crypto exchange stanno rivoluzionando il modo in cui le persone investono in criptovalute. Tra queste, BYDFi si distingue come un'opzione particolarmente interessante grazie alla sua gamma di strumenti e funzionalità progettate per soddisfare sia i trader esperti che quelli alle prime armi. Fondata nel 2020 come BitYard e rinominata nel 2023, BYDFi si è prefissata di creare un ambiente inclusivo e tecnologicamente avanzato per il trading di criptovalute.

Il momento è particolarmente proficuo per il settore: le questioni legate alla finanza e alla geopolitica hanno riportato le criptovalute ai massimi livelli e ne hanno nuovamente ampliato il potenziale, risvegliando l'interesse sia per Bitcoin che per molte altcoin potenzialmente sottovalutate. Nuovi investitori si stanno avvicinando al settore e molti sono alla ricerca del miglior strumento per riprendere le attività: BYD si candida come nome in grado di farsi spazio tra le opzioni sul tavolo.

Cos'è BYDFi e perché sceglierlo

BYDFi si configura come una piattaforma di trading one-stop attiva nell'offerta di soluzioni professionali e innovative per investitori che intendono aprire i propri interessi al mondo delle criptovalute. Si tratta di un servizio forte di un'offerta che spazia dal trading spot fino a più avanzati strumenti di trading automatizzati: BYDFi, quindi, permette agli utenti di esplorare ad ampio raggio il mercato delle criptovalute in piena autonomia e con totale sicurezza. Un punto di riferimento affidabile, insomma, per concentrare i propri investimenti di un settore peculiare come quello delle crypto, sapendo di avere a disposizione tutto quanto necessario per muovere agilmente i propri capitali tra più asset e con più modalità.

Nota fondamentale per comprendere il servizio: da sempre BYDFi spiega di volersi impegnare a mantenere un ambiente adatto sia ad un investitore principiante, quanto ad un professionista esperto, permettendo l'interazione con gli altri utenti iscritti: quella che viene a crearsi è una vera e propria community per la condivisione di competenze, idee e consigli. L'obiettivo è quello di offrire un'opportunità per raggiungere la libertà finanziaria, con particolare e virtuosa attenzione alla sicurezza e alla formazione.

Oltre alle criptovalute più note come Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Dogecoin (DOGE), tramite il ventaglio d'offerta di questa piattaforma è possibile accedere anche alle cosiddette "100x GEM", crypto emergenti che non tutti gli exchange permettono di scambiare. Proprio tra le coin meno celebri spesso si nascondono le maggiori opportunità: si tratta di asset di nuova ideazione, che ancora non sono note a sufficienza per farsi spazio e che hanno quindi quotazioni ancora estremamente limitate rispetto a quel che potrebbero diventare. Tra i punti di forza di BYDFi c'è proprio il vasto catalogo di criptovalute tra le quali scegliere, avendo così la possibilità di calibrare la propria strategia ed agire senza limitazioni strumentali, calibrando il grado di rischio semplicemente sulla base di competenza, fiducia, propensione al rischio e obiettivi personali.

BYDFi si distingue per la sua leva massima di 200x, opzione rara rispetto a competitor che offrono al massimo 100x o 125x. Questo permette agli utenti di amplificare i potenziali guadagni mantenendo la flessibilità nelle loro strategie. Tuttavia, proprio nel nome della sicurezza e della consapevolezza del trading, BYDFi sottolinea l'importanza di un approccio informato ai rischi associati al trading con leva elevata, poiché come sempre il rischio è il costo da pagare per mettere mano a maggiori opportunità. La sicurezza, per logica conseguenza, viene ad essere per il gruppo una priorità assoluta. Le misure previste per consolidare questo tipo di prospettiva includono wallet offline per la custodia "a freddo", tecnologia multi-firma per le transazioni e una rigorosa separazione dei fondi degli utenti da quelli aziendali. Tali protocolli offrono una protezione completa per le risorse degli utenti, rafforzando la fiducia nella piattaforma per trasformare l'exchange in un riferimento di cui fidarsi.

BYDFi è progettato inoltre per soddisfare le esigenze di trader con livelli di esperienza diversi. I principianti possono usufruire di strumenti come il Demo Trading, che consente di praticare senza rischiare fondi reali (un vero e proprio test virtuale che consente di mettersi alla prova prima ancora di iniziare ad infondere capitali), mentre i professionisti possono beneficiare di funzionalità avanzate come il Grid Trading, che automatizza l'acquisto e la vendita di asset entro una fascia di prezzo definita. La funzione di Copy Trading permette inoltre di seguire e replicare le strategie dei trader più esperti, favorendo l'apprendimento diretto basato su operazioni-fotocopia che affondano le basi sulla fiducia nei confronti di chi meglio conosce il mercato e sa anticiparne le oscillazioni maggiori.

Un ecosistema completo e user-friendly

BYDFi combina un’interfaccia intuitiva con funzionalità avanzate per offrire un’esperienza di trading accessibile a tutti. Gli utenti possono effettuare depositi in modo semplice utilizzando metodi fiat come carte di credito, debito e bonifici bancari, con supporto per oltre 100 valute. La trasparenza delle commissioni elimina sorprese indesiderate, mentre il supporto multilingue e le comunità locali favoriscono un ambiente inclusivo e internazionale. Queste caratteristiche rendono BYDFi una piattaforma adatta a soddisfare le esigenze di una vasta gamma di utenti.

Nel 2023, Forbes ha incluso BYDFi tra le 10 migliori piattaforme di exchange per criptovalute, un riconoscimento che sottolinea il valore della piattaforma nel fornire un servizio affidabile e innovativo: un riconoscimento fondamentale in un mercato dove troppo spesso si naviga a vista e dove potersi avvalere di partner affidabili può fare la differenza tra grandi guadagni e possibili problemi. Questo traguardo conferma l'impegno di BYDFi, soprattutto, nel migliorare costantemente l'esperienza degli utenti e nel definire standard elevati nel settore delle criptovalute.

I vantaggi di BYDFi per i nuovi utenti

BYDFi premia l'iscrizione alla piattaforma con bonus legati a semplici attività iniziali, come la configurazione dei parametri di sicurezza o la partecipazione alla community. Esiste anche un programma di affiliazione che offre l'’opportunità di ricevere commissioni a vita su tutte le attività generate dagli utenti invitati, ovvero che si sono iscritti tramite l'apposito link di invito.

La piattaforma mette a disposizione risorse educative, tutorial e guide sugli strumenti utili e sulle strategie di mercato. Si tratta di un metodo perfetto per chi vuole avvicinarsi al mondo delle criptovalute e perfezionare le proprie conoscenze in ambito trading, creandosi interessanti opportunità finanziarie. Per chi sta cercando una valida piattaforma per accedere al trading di criptovalute, BYDFi è un'opportunità da non lasciarsi sfuggire.

