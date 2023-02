Buono Amazon da 25€ con Sky WiFi: scopri come ottenerlo

Con la nuova offerta Sky WiFi hai l'occasione di prendere due piccioni con una fava: da una parte la rete fissa più veloce d'Italia ad un prezzo conveniente e dall'altra un buono regalo Amazon.it da 25 euro da spendere come vuoi.

L'offerta è riservata ai nuovi clienti Sky Wifi che attiveranno il loro abbonamento entro il 19 febbraio 2023 ed esclusivamente online. Per attivarla non ti rimane altro da fare che collegarti alla pagina ufficiale e cliccare su "Vai al Fai Da Te" per iniziare a configurare la tua offerta.

Sky WiFi in offerta con buono regalo Amazon: che occasione!

Sì, perché una volta che avrai certificato la copertura di Sky WiFi presso il tuo domicilio potrai scegliere il piano che fa per te. La buona notizia è che il prezzo è uguale per qualsiasi cosa sceglierai: 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi con un risparmio che può superare i 280 euro.

Puoi partire con il piano base, Sky WiFi, che ti assicura la fibra 100% ultraveloce, Sky WiFi Hub e le chiamate a consumo. Se vuoi di più, invece, ecco Sky WiFi Plus che ti include nel prezzo anche le telefonate verso qualsiasi numero. E poi c'è il pezzo forte: Sky WiFi Ultra Plus, pensato per case grandi e che ti permette di avere anche due range extender del tuo segnale WiFi.

Il prezzo in offerta è, come detto, uguale per tutti per i primi 18 mesi. Inoltre, ricevi subito un buono regalo Amazon da 25 euro da spendere come vuoi: ti sarà inviato direttamente al tuo indirizzo email dopo che avrai sottoscritto il tuo piano Sky WiFi. Non ti rimane che provare.

