Bunq Core: apri il tuo conto corrente in 5 minuti con un selfie e senza documenti cartacei!

Hai bisogno di aprire un conto corrente in 5 minuti per le operazioni di tutti i giorni, ma ti sembra tutto troppo complicato? Scopri Bunq Core, il tuo nuovo conto online che si apre in un attimo e ha un canone di soli 3,99€ al mese, con gestione completamente online.

Niente documenti cartacei, niente firme complicate: per aprire il conto ti basta il tuo telefono e un selfie per confermare la tua identità. Hai 30 giorni di prova gratuita per testare tutte le funzionalità di questa online bank senza alcun impegno, e avrai accesso immediato a tutte le funzioni del conto (incluse le carte virtuali per iniziare a pagare subito il tuo shopping online).

Il futuro del banking è qui: apri il tuo conto Bunq Core e scopri come è facile da gestire

Ecco perché Bunq Core è perfetto per te:

Interessi al 2,51% sui tuoi risparmi – Per far crescere i tuoi soldi mentre dormi.

– Per far crescere i tuoi soldi mentre dormi. Carte fisiche e virtuali incluse – Perfette per Apple Pay, Google Pay e acquisti online in totale sicurezza.

– Perfette per Apple Pay, Google Pay e acquisti online in totale sicurezza. Bonifici istantanei e senza commissioni – Per pagare l'affitto all'ultimo secondo (ci siamo passati tutti).

– Per pagare l'affitto all'ultimo secondo (ci siamo passati tutti). Gestione 100% digitale – Controlla tutto dall'app o dal sito, dove vuoi e quando vuoi.

– Controlla tutto dall'app o dal sito, dove vuoi e quando vuoi. Accesso a criptovalute – Per chi vuole fare trading senza complicazioni.

– Per chi vuole fare trading senza complicazioni. Conti cointestati – Perfetti per coppie o coinquilini che condividono le spese.

Inoltre puoi pagare con Apple Pay e Google Pay e hai la possibilità di investire in criptovalute direttamente dall'app, senza bisogno di altre piattaforme esterne. Maturi fino al 2,51% di interessi sui tuoi depositi direttamente online... molto meglio che lasciare i soldi sotto al materasso! Inizia ora, ti bastano 5 minuti e una connessione Wi-Fi decente. Approfitta del mese di prova gratuito e scopri quanto è facile gestire i tuoi soldi con Bunq.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.