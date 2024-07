Bundle Norton 360 in offerta per difenderti dal malware polimorfico

Viviamo in un mondo digitale dove la privacy online è fondamentale. Tra smartphone, tablet e computer, siamo sempre connessi e vulnerabili. Una volta, un semplice antivirus poteva bastare, ma oggi serve di più. Ci vuole una piattaforma all-in-one, capace di proteggere davvero, come Norton 360. Sviluppato da Norton Antivirus, i bundle sono capaci di combattere tutte le nuove minacce digitali, incluso il temuto malware polimorfico.

Norton 360: il numero uno contro il malware polimorfico

Ci sono tre bundle Norton 360 disponibili: Standard, Deluxe e Advanced. Ognuno offre funzioni avanzate per proteggerti online. Vediamoli velocemente.

Norton 360 Standard è il più economico che fa già tanto, con il classico sistema antivirus di Norton che tiene a bada hacker, ransomware e altre minacce. La Secure VPN inclusa consente di navigare in anonimato, a cui si aggiunge il password manager e 10 GB di cloud per il backup. Tutto questo per un solo dispositivo a scelta.

Norton 360 Deluxe è il fratello maggiore più attrezzato. Oltre a quanto offerto dal piano Standard, include il Dark Web Monitoring per scovare i nostri dati nel lato oscuro del web. Ha anche Norton Family, un sistema che proteggere i minorenni che navigano online. Con 50 GB di cloud e massimo cinque dispositivi da proteggere, è come mettere la famiglia sotto una campana di vetro.

Norton 360 Advanced è il più completo del trio. A quanto già incluso nei precedenti piani, aggiunge assistenza per furto di identità e monitoraggio dei social. Dieci dispositivi da proteggere e 200 GB di cloud per il backup.

Ecco i prezzi scontati fino al 66%: il piano Standard è a soli 2,50 euro al mese (sconto del 60%), il Deluxe costa 2,92 euro al mese (sconto del 66%9, e il top di gamma, Advanced, è a 3,75 euro al mese (sconto sempre del 66%).

Questi prezzi sono validi per il primo anno. Alla fine del periodo promozionale, il costo sarà rispettivamente di 74,99 euro, 104,99 euro e 134,99 euro all'anno. Infine, la garanzia di rimborso, che arriva fino a 60 giorni. Adesso sai come difenderti dal malware polimorfico e da tutte le altre minacce digitali.

