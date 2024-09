Brennero: come vedere la serie in diretta streaming dall'estero

Brennero è una delle novità più interessanti del panorama delle Serie TV in Italia. Le prime due puntate, andate in onda lo scorso 16 di settembre, hanno ottenuto in grande successo, sia di pubblico che di critica. In calendario ci sono altre sei puntate, due a settimana, a partire dal 23 settembre.

Tutta la serie viene trasmessa in diretta su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play, dove gli episodi sono disponibili anche "on demand" e possono essere visti in qualsiasi momento.

Per vedere Brennero in diretta streaming dall'estero, invece, serve una VPN, con possibilità di scegliere un server italiano per avviare la connessione a Internet ottenendo un indirizzo IP italiano, aggirando così i blocchi all'accesso alla piattaforma.

La VPN da attivare, in questo momento, è NordVPN, ora disponibile in offerta con un prezzo scontato di 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra oltre che con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all'offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere così il sito ufficiale di NordVPN.

Come vedere le puntate di Brennero in streaming dall'estero

La procedura da seguire per vedere Brennero in diretta streaming dall'estero è la seguente:

per avviare la connessione VPN collegarsi a Rai Play per avviare la diretta streaming; le puntante sono disponibili anche on demand e, quindi, è possibile recuperare le puntate già andate in onda (o rivederle) in qualsiasi momento

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.