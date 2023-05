Brave: annunciata una nuova funzione anti-tracking

Brave ha da poco annunciato l’implementazione di una nuova funzionalità che impedisce il tracciamento in fase di navigazione online. La feature prende il nome di Forgetful Browsing.

Brave: nuova funzione che impedisce la reidentificazione

Andando più in dettaglio, la nuova funzione è disponibile a partire dalla versione 1.53 per desktop e 1.54 per Android e permette agli utenti di eliminare cookie e altri dati locali quando il sito viene chiuso, il che va a impedire la reidentificazione, vale a dire il riconoscimento alla visita successiva.

Usando Brave Shields è quindi possibile abilitare l’opzione Dimenticami quando chiudo un sito ed eventualmente si possono indicare delle eccezioni. Al momento della chiusura dei siti saranno quindi cancellati cookie, dati locali e cache HTTP/DNS.

Da tenere presente che tutti i browser consentono di bloccare il tracciamento da parte di terze parti e proprio per questo i tracker esterni al sito visitato hanno iniziato a sfruttare i dati salvati per tracciare gli utenti alla successiva visita, il che evita di dover fornire nuovamente informazioni varie, come ad esempio le credenziali di login.

Per non andare incontro alla situazione descritta poc’anzi è possibile sfruttare la funzione di navigazione privata oppure si può installare un’estensione ad hoc o, ancora, si può procedere con la cancellazione manuale dei dati, ma non vi è alcun dubbio riguardo il fatto che la nuova feature resa disponibile da Brave permette di aggirare il tracciamento in maniera decisamente più semplice e immediata e soprattutto senza chiedere un intervento particolare di volta in volta da parte degli utenti.