Bose SoundLink Flex: la migliore cassa portatile Bluetooth a prezzo shock

Bose SoundLink Flex a soli 109,95 euro, invece che 169,95 euro.

sul prezzo originale c'è uno sconto del 35%. Potrai ascoltare la tua musica preferita in qualsiasi posto e sempre in modo coinvolgente. Riesce a regalare un suono potente e preciso anche all'aperto.

Bose SoundLink Flex per un suono meraviglioso

La cassa portatile Bluetooth Bose SoundLink Flex è sicuramente per chi vuole un suono spettacolare senza compromessi. Grazie al suo design robusto e leggero, con un pratico laccio per agganciarla dove vuoi, la puoi portare ovunque. È resistente all'acqua e alla polvere con certificazione di grado IP67 e in acqua addirittura galleggia.

È in grado di distribuire il suono a 360° che arriva a grande distanza anche all'aperto offrendo sempre un suono pulito e deciso con bassi profondi. La tecnologia PisiotionIQ è in grado di rilevare automaticamente la posizione della cassa Bluetooth per avere sempre il migliore audio possibile. Si collega in un attimo i due dispositivi mantenendo una connessione stabile e senza latenza. Inoltre gode di una batteria al litio che offre fino a 12 ore di autonomia con una sola ricarica.

Bose SoundLink Flex a soli 109,95 euro, invece che 169,95 euro.

