Bose QuietComfort SC: magnifiche cuffie Bluetooth over-ear scontate al 44%

Se fai veloce oggi puoi mettere le mani su delle splendide cuffie Bluetooth over-ear dalla batteria enorme e dal design incredibilmente confortevole. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Bose QuietComfort SC a soli 199,99 euro, invece che 359,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto del 44% che ti permette di risparmiare la bellezza di quasi 160 euro sul totale. È davvero una promozione straordinaria soprattutto per ciò che potrai ottenere. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 40 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Bose QuietComfort SC: adesso sono un best buy

Le cuffie Bluetooth Bose QuietComfort SC godono di un audio incredibilmente potente e reale che ti consentirà di vivere delle emozioni mai vissute prima. La cancellazione del rumore esclude ogni distrazioni intorno all'ambiente in cui sei per garantire un maggiore coinvolgimento e così potrai fare anche chiamate perfette.

Avrai a disposizione 3 modalità di ascolto tra cui potrai scegliere in base alle tue esigenze e puoi controllare le traccie musicali, il volume e rispondere alle chiamate con i tasti che sono posti sul padiglione auricolare. Hanno un design studiato per garantire il massimo del comfort e quindi le puoi usare per tutto il tempo che desideri senza problemi. E godono inoltre di una super batteria in grado di durare per 24 ore con una sola ricarica.

Non perdere tempo perché ce n'è poco, sicuramente da un momento all'altro l'offerta sparirà. Quindi fiondati su Amazon e acquista le tue Bose QuietComfort SC a soli 199,99 euro, invece che 359,99 euro. Se concludi l'ordine ora le riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.