Boolean Coding Week: chi vuole diventare developer?

L'Italia cerca developer. Il mondo del lavoro ne ha assoluto bisogno e per molti è questa un'opportunità irrinunciabile per riqualificare la propria posizione, per trovare nuovi posti di lavoro o per inseguire un sogno coltivato durante gli anni di studio. La risposta viene da Boolean, tech academy n.1 in Italia, che con la sesta edizione della Boolean Coding Week mette in campo una settimana di formazione che potrebbe cambiare il destino di quanti guardano allo sviluppo con immotivato timore reverenziale: è questa la grande occasione per buttarsi nella mischia, a costo zero, e comprendere cosa si possa dare e cosa si possa ricevere dal mondo del development.

Non c'è nulla di simile a livello italiano: la Boolean Coding Week è una grande vetrina per il mondo dello sviluppo e l'obiettivo è quello di avvicinare a questo mondo quanti ne intuiscono il valore, ma temono di non avere i requisiti per potercisi applicare.

Boolean Coding Week

L'iniziativa avrà inizio lunedì 16 ottobre alle ore 19 e proseguirà fino a venerdì 20 ottobre attraverso 8 ore di lezione utili alla realizzazione di ben 3 progetti. Tema di questa edizione sono i videogiochi arcade 2D, i quali rappresentano ovviamente una testa di ponte verso nuovi ed ulteriori obiettivi.

I corsi sono live, così che ognuno possa seguire i contenuti da remoto, direttamente da casa propria, in orario compatibile con qualsiasi normale impegno di studio o di lavoro. Durante una sola settimana si apprenderanno le basi di HTML, CSS e JavaScript, dopodiché si metteranno in pratica le competenze acquisite attraverso la realizzazione di:

una replica di Campo Minato, completamente personalizzabile

Sticker Stacker: un gioco per mettere alla prova i riflessi

Ducker, una versione web-based del noto Frogger

Dietro quelle che sembrano banali esercitazioni si celano in realtà problemi da risolvere con metodi, competenze e procedura non certo di comune conoscenza: HTML, CSS e Javascript, ognuno a modo proprio, fornisce le basi di ragionamento (e le righe di codice) necessari per dar vita al gioco e per maturare quelle conoscenze che potranno in seguito essere applicate su altri ambiti. Un corso, insomma, che può dire molto sul rapporto che si intende o ambisce ad avere con lo sviluppo: tutto gratis, tutto da remoto, affinché un morbido approccio possa farsi rivelatore di una vocazione tutta da esplorare.

Basta il proprio PC per collegarsi gratuitamente all'aula virtuale dedicata nella quale hanno già avuto accesso decine di migliaia di persone durante le edizioni precedenti. Non esiste alcun evento gratuito più ampio: per iscriversi è sufficiente compilare questo form ed al termine delle lezioni si avrà diritto anche alla ricezione di un attestato di partecipazione.

Novità della nuova edizione è una mezzora di "bonus". Dalle 18:30 alle 19, infatti si terranno brevi Tech Talk dedicati al mondo del digital con ospiti e approfondimenti: mezzora di scenario, insomma, prima di addentrarsi nello sviluppo e aprire così le porte di un nuovo orizzonte per migliaia di potenziali sviluppatori in erba.

Boolean, diventare developer

La Coding Week è una iniziativa che Boolean porta avanti forte della propria esperienza ed autorevolezza nel mondo della formazione per sviluppatori. I corsi intensivi del gruppo sono due:

Full-Stack Web Development > corso online e full-time di 6 mesi con lezioni in diretta ogni giorno. Si parte dalle basi del coding per diventare sviluppatori professionisti, anche se non si è mai scritto una riga di codice prima d’ora. Corso per re-skilling.

> corso online e full-time di 6 mesi con lezioni in diretta ogni giorno. Si parte dalle basi del coding per diventare sviluppatori professionisti, anche se non si è mai scritto una riga di codice prima d’ora. Corso per re-skilling. Data Analytics > corso online e part-time di 4 mesi con lezioni serali in diretta e tutoring dedicato. Pensato per chi già lavora e vuole ottenere le competenze di analisi dei dati per scalare nella propria carriera. Corso per up-skilling.

L'approccio è fortemente orientato al pragmatismo di un mercato famelico di risorse e competenze. Boolean, infatti, ha strutturato le proprie lezioni ed i propri programmi mantenendo il focus fermo sull'utilità. In primis il metodo è basato sulla logica del "learning-by-doing", con Teacher e Tutor che seguono passo a passo i progetti realizzativi durante i quali si impara costantemente "sporcandosi le mani" nel codice (in particolare attraverso progetti job-oriented ispirati a progetti presi direttamente dal mondo del lavoro). Il programma, inoltre, è aggiornato con continuità per rispecchiare sempre e comunque quanto richiesto dal mercato e quanto utile alle aziende. Non a caso ben il 95% degli studenti trovano lavoro già entro 6 mesi dalla fine dei corsi e questa percentuale è ricavata da 3500 persone che hanno fino ad oggi scelto Boolean all'interno delle 110 classi già avviate.

Offriamo un ambiente rispettoso, disponibile e multiculturale, fatto di compagni di corso provenienti da background diversi ma tutti con una cosa in comune: la voglia di dare una svolta alla propria vita

Il progetto è stato avviato nel 2017 ed oggi conta un tasso di soddisfazione pari a 4,8/5: "Nessuna altra academy in Italia offre questi risultati". L'academy impegna oltre 70 docenti professionisti sulle classi avviate, a cui si aggiungono figure complementari la cui funzione è quella di completare al meglio l'assistenza fornita a ciascuno studente: un Admission Advisor segue i primi passi all'interno dell'academy, mentre un Career Advisor cura quella che è la proiezione successiva verso il mondo del lavoro. Quest'ultimo tassello esplicita al meglio la natura e l'ispirazione del progetto, il cui scopo è quello di formare sviluppatori immediatamente pronti ad affrontare le sfide di mercato con competenze e doti di problem solving all'altezza delle aspettative delle migliori aziende: sono già stati oltre 2000 i brand che hanno attinto dal bacino di studenti di Boolean dal 2017 ad oggi.

La grande occasione

La Coding Week, in parallelo all'omologa Data Week, rappresenta uno dei momenti di incontro più importanti tra Boolean e la platea di quanti hanno l'ambizione di scalare le opportunità del development. Chiunque pensi che servano anni di studio o che lo sviluppo non possa fare al caso proprio nonostante voglia e ambizione, può approfittare della Boolean Coding Week proprio per comprendere il proprio feeling con il codice e valutare quindi con massima consapevolezza se un corso Full-Stack Web Development o Data Analytics possano fare al caso proprio.

Iscriversi è semplice ed è una porta aperta su un vasto e ricco orizzonte: ognuno può scegliere la propria direzione, il proprio percorso, la propria meta.

