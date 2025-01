Stop ai rincari per le bollette luce e gas: con queste offerte a prezzo bloccato è possibile

Negli ultimi mesi si è registrata una sostanziale crescita dei prezzi all'ingrosso di luce e gas (con riferimento agli indici PUN, per l'energia elettrica, e PSV, per il gas naturale). Il mercato energetico continua a essere molto instabile e il rischio di ulteriori rincari nel corso dei prossimi mesi è dietro l'angolo. La soluzione per frenare i rincari è giocare in anticipo scegliendo tariffe luce e gas a prezzo bloccato che permettono di sfruttare un prezzo fisso per almeno 12 mesi.

La soluzione giusta su cui puntare in questo momento è Octopus Fissa 12M proposta dal fornitore Octopus Energy, sempre più un punto di riferimento per le famiglie alla ricerca di una soluzione contro il caro bollette. Le tariffe proposte da Octopus Energy bloccano il prezzo dell'energia a 0,1386 €/kWh per l'energia elettrica e a 00,52 €/Smc per il gas naturale. È possibile attivarle entrambe oppure attivare solo la luce o solo il gas.

Per accedere alle offerte basta visitare il sito ufficiale di Octopus Energy. Per completare l'attivazione servono i dati dell'intestatario e i dati della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas, riportati in bolletta). Le tariffe non prevedono costi iniziali, non è necessario cambiare il contatore per attivarle e non ci sono interruzioni della fornitura nel passaggio a Octopus Energy.

Cosa prevedono le offerte Octopus Energy per luce e gas a prezzo bloccato

Con le offerte Octopus Energy è possibile bloccare il costo dell'energia a:

0,1386 €/kWh

0,52 €/Smc

Le forniture prevedono un costo di commercializzazione di 9 euro al mese per fornitura e sono attivabili senza alcun costo iniziale. I prezzi indicati sono IVA e imposte escluse (come avviene sempre per tutte le offerte luce e gas). Il prezzo è bloccato per 12 mesi. Le offerte sono disponibili qui di sotto.

