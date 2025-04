Bolletta luce e gas: risparmia con la nuova offerta di Sorgenia

Da inizio anno l'importo della bolletta luce e gas è diventato un problema per numerose famiglie italiane, complice il rincaro del costo della materia prima rispetto al 2024. Per risparmiare, una delle offerte migliori del momento è quella di Sorgenia, che oltre a presentare uno sconto di benvenuto fino a 150 euro consente anche di bloccare il prezzo luce e gas per due anni.

L'offerta in questione è Next Energy 24: il blocco del prezzo della materia prima è garantito per due anni, indipendentemente dall'andamento del mercato. Si tratta della scelta più conveniente e logica in questo periodo di grande incertezza geopolitica, considerando anche il braccio di ferro tra gli Stati Uniti da una parte e l'Europa dall'altra.

Le tariffe a prezzo fisso per 24 mesi dell'offerta Sorgenia

Ecco dunque una panoramica delle tariffe luce e gas dell'offerta Next Energy 24 di Sorgenia.

Luce

prezzo componente della materia prima luce per i primi 24 mesi: 0,140 euro/kWh

indice di garanzia d'origine (GO)

costo dei servizi di commercializzazione: 6,65 euro al mese

Gas

prezzo componente della materia prima gas per i primi 24 mesi: 0,54 euro/Smc

costo dei servizi di commercializzazione: 7,6 euro al mese

Gli altri costi in bolletta indipendenti da Sorgenia sono le imposte, le spese relative al trasporto e alla gestione del contatore, gli oneri di regolazione e gli oneri di sistema.

In conclusione, ecco come funziona lo sconto di benvenuto in bolletta fino a 150 euro:

sottoscrizione contratto luce o gas + fibra: 100 euro di sconto in bolletta (50 euro per ogni singola fornitura)

sottoscrizione contratto luce e gas: 60 euro di sconto in bolletta (30 euro per ogni singola fornitura)

sottoscrizione contratto luce e gas + fibra: 150 euro di sconto in bolletta (50 euro per ogni singola fornitura)

Questi sono gli ultimi due giorni per approfittare delle tariffe in vigore di Sorgenia e dello sconto di benvenuto fino a 150 euro. L'ultima data utile per sottoscrivere l'offerta è infatti giovedì 10 aprile.

