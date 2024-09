Bluesky: un milione di nuovi utenti dopo il ban di X in Brasile

Bluesky, una delle alternative emerse dopo l'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, ha recentemente visto una crescita significativa del numero di iscritti, a seguito del blocco di X in Brasile. Questo divieto, stabilito dalla Corte Suprema del Brasile, è stato una risposta diretta alla decisione di Musk di riattivare alcuni account legati ai sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro. La scelta di ripristinare questi profili ha suscitato ampie critiche, culminando nella rimozione di X dal territorio brasiliano.

Di conseguenza, molti utenti brasiliani hanno cercato altre piattaforme su cui spostarsi, e Bluesky ha registrato un afflusso considerevole di nuovi iscritti, con un incremento di circa un milione di nuovi utenti. Questo sviluppo evidenzia come la chiusura di X abbia spinto molte persone a esplorare soluzioni alternative per il proprio utilizzo dei social media.

Bluesky, che esteticamente ricorda il vecchio Twitter, possiede tuttavia una propria identità e alcune caratteristiche peculiari. Inizialmente lanciato come piattaforma accessibile solo su invito, ha poi ampliato l'accesso a tutti gli utenti a partire da febbraio di quest'anno.

Bluesky si propone come una valida alternativa ad X

Sebbene sia riuscito a catturare l'attenzione e a guadagnare popolarità in seguito all'episodio in Brasile, Bluesky rimane ancora distante dai numeri di altre piattaforme alternative. Ad esempio, Threads, un'altra rete emergente, ha già raggiunto la notevole cifra di 175 milioni di utenti.

Nonostante il divario numerico rispetto a concorrenti più consolidati, il recente aumento di iscrizioni dimostra che Bluesky ha la capacità di attrarre nuove persone, soprattutto in momenti di crisi o cambiamenti drastici nelle altre piattaforme social. Anche se la sua base di utenti è ancora relativamente ridotta, l'espansione recente mette in luce la sua potenzialità di crescere e di rappresentare un'alternativa interessante per chi desidera un'esperienza social diversa.

Bluesky si sta dimostrando una valida opzione per coloro che sono alla ricerca di una piattaforma che, pur ricordando il vecchio Twitter, offre una propria visione del mondo dei social media.