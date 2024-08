Venezuela contro X: dopo il Brasile, un'altra sfida al social di Musk

Il governo venezuelano ha lanciato una sfida aperta a X, l'ex Twitter, opponendosi alle sue politiche e affermando che il Paese può fare a meno della piattaforma. Freddy Ñáñez, ministro della Comunicazione e dell'Informazione, ha accusato che la maggior parte degli account attivi su X in Venezuela siano bot, creati per diffondere disinformazione.

Per questo motivo, il governo ha imposto un blocco di dieci giorni alla piattaforma, terminato di recente, e ha richiesto che X nomini un rappresentante legale in Venezuela e segua le leggi locali per continuare a operare. Nonostante le richieste, la società guidata da Elon Musk non ha ancora risposto.

Ñáñez ha anche anticipato l'introduzione di nuove piattaforme social nazionali, senza però fornire ulteriori dettagli. Nel frattempo, altre piattaforme come Instagram, Facebook, TikTok e YouTube continuano a funzionare regolarmente in Venezuela.

Dopo il Brasile anche il Venezuela contro X

Questa mossa rappresenta un chiaro attacco ai social network e una difesa dei media tradizionali. Secondo Ñáñez, i social media hanno sostituito il ruolo dei media statali, limitando la democrazia e il confronto pubblico. Il governo vede questo come una minaccia al controllo che ha storicamente esercitato sulle informazioni nel Paese.

Le motivazioni dietro la decisione del governo venezuelano di affrontare X sono molteplici. In primo luogo, il controllo dell'informazione è cruciale per mantenere la stabilità del regime, e le piattaforme sociali rappresentano un ostacolo a questo controllo.

In secondo luogo, la richiesta di un rappresentante legale locale serve a riaffermare la sovranità nazionale e a limitare l'influenza di aziende straniere. Infine, la difesa dei media tradizionali sembra essere un tentativo di preservare la centralità dello Stato nella diffusione delle notizie e contrastare le voci critiche. Le conseguenze di questo scontro potrebbero essere rilevanti. Da un lato, potrebbe portare a un aumento della censura e della repressione della libertà di espressione in Venezuela.