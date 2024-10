Bluesky: abbonamento premium senza favoritismi per gli utenti

Bluesky, la piattaforma di social networking che ha attirato attenzione per il suo approccio differente, ha rivelato i suoi piani per monetizzare senza fare ricorso alla pubblicità. La piattaforma resterà gratuita per tutti, ma sarà introdotto un abbonamento premium che darà accesso a strumenti per la personalizzazione del profilo e la possibilità di caricare video di qualità più elevata, come avveniva anni fa su Myspace.

Tuttavia, Bluesky ha dichiarato che non ci sarà nessun trattamento preferenziale per gli abbonati paganti: questi utenti non vedranno aumentare la visibilità dei propri post e non avranno nessun tipo di “badge di verifica” simile al classico check blu. Secondo la COO Rose Wang, l’obiettivo è mantenere una piattaforma dove tutti abbiano pari opportunità.

Bluesky sta anche sviluppando una soluzione per il supporto economico ai creatori. In un post sul blog, la piattaforma ha sottolineato l’importanza della propria comunità di artisti, scrittori e sviluppatori, e ha dichiarato che è in fase di sviluppo un sistema di pagamenti per consentire agli utenti di supportare volontariamente i loro creatori preferiti. Resta ancora da chiarire se Bluesky intenda trattenere una percentuale su tali transazioni, ma ulteriori dettagli verranno annunciati in futuro.

L'abbonamento servirà a coprire i costi del team

Questi progetti di monetizzazione sono stati condivisi in occasione dell’annuncio del round di finanziamento Serie A, in cui Bluesky ha raccolto 15 milioni di dollari da investitori. Tra questi figura Blockchain Capital, una società di venture capital legata al Web3, anche se Bluesky ha precisato che non verranno introdotti strumenti finanziari come token o NFT per preservare un’esperienza sociale non “iperfinanziarizzata”.

Rose Wang ha spiegato che l’abbonamento premium servirà principalmente a coprire i costi del team, che conta attualmente 20 membri, e dell’infrastruttura della piattaforma. I ricavi permetteranno inoltre a Bluesky di migliorare l’app e rafforzare l’ecosistema per gli sviluppatori.

Oggi Bluesky conta oltre 13 milioni di utenti, con una grande crescita in Brasile, dove circa il 36% dei download totali è stato effettuato dopo la temporanea sospensione di X nel Paese. Anche altri utenti hanno scelto di migrare a Bluesky in seguito a modifiche nella politica della piattaforma X, che ha cambiato il funzionamento del blocco utenti.