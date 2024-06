Bloccare le chiamate spam è possibile: ecco il trucco che cambia tutto

Le chiamate spam sono un problema con cui tutti dobbiamo fare i conti e il Registro delle Opposizioni è riuscito solo in parte ad arginare il problema. Alla base delle chiamate spam, infatti, c'è spesso un problema di legato alla disponibilità dei propri dati in rete. Questo permette ai call center di entrare in possesso delle nostre informazioni e, quindi, di contattarci.

Per bloccare le chiamate spam, quindi, è necessario eliminare i propri dati personali online. Farlo è possibile: basta affidarsi a Incogni, il servizio pensato per aiutare l'utente a eliminare tutte le sue tracce online, ottenendo la cancellazione delle proprie informazioni trapelate in rete senza consenso.

Incogni è accessibile con un abbonamento mensile. Scegliendo il piano annuale, però, c'è uno sconto del 50% sulla spesa complessiva oltre a una garanzia di rimborso di 30 giorni. La promozione permette di attivare Incogni con un costo di 5,99 euro al mese. Per accedere all'offerta basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Incogni.

Come funziona Incogni e perché ci protegge dalle chiamate spam

Il meccanismo di funzionamento di Incogni è molto semplice: il servizio, infatti, si occupa di gestire le richieste di cancellazione dei dati personali dell'utente, contattando direttamente i data broker.

In questo modo, l'utente non deve fare nulla e riceverà report periodici in merito alle richieste di cancellazione. Una volta ottenuta la cancellazione dei propri dati sarà possibile proteggere meglio la privacy e difendersi dalle chiamate spam oltre che dai furti di identità.

Per accedere subito a Incogni basta seguire il link qui di sotto. Con l'abbonamento annuale è possibile accedere al servizio al costo di 5,99 euro al mese, beneficiando di una garanzia di rimborso di 30 giorni che permette di "testare" il servizio senza rischi.

