Black Friday NordVPN: 74% di sconto sui piani di due anni

L'offerta Black Friday di NordVPN consente di risparmiare il 74% su tutti i piani della durata di due anni, con prezzi a partire da 2,99 euro. La promozione in corso prevede inoltre tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

NordVPN offre una velocità di connessione di gran lunga superiore rispetto alle altre VPN concorrenti. Inoltre, conserva il suo status di servizio premium assicurando una ferrea politica di no log e tutta una serie di funzionalità extra per la sicurezza e la privacy online, tra cui spicca Threat Protection Pro.

Una delle principali ragioni che spinge gli utenti ad attivare una VPN è la possibilità di guardare i propri contenuti preferiti ovunque ci si trovi. Con NordVPN l'esperienza è ancora migliore, non solo per la velocità della connessione VPN, ma anche per gli oltre 6.000 server distribuiti in tutto il mondo.

C'è chi potrebbe storcere il naso di fronte a una VPN a pagamento, dato che esistono anche i servizi di questo tipo 100% free. C'è però un problema con quest'ultimi, quello relativo alla sicurezza e alla privacy dei propri dispositivi e dati personali. Una VPN premium, come NordVPN, si distingue invece per il fatto che non raccoglie né tantomeno condivide i dati riguardanti le attività sul web svolte dai suoi utenti. Un elemento non da poco.

E a proposito di privacy e sicurezza, NordVPN include nei piani Plus e Ultimate anche Threat Protection Pro, strumento proprietario che blocca i malware, rimuove la pubblicità dal web e ferma il tracciamento dei dati durante la navigazione in Internet.

