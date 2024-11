Black Friday: i consigli per non cadere in disastrose truffe online

Con l’arrivo del Black Friday, le offerte online si moltiplicano, ma aumentano anche i rischi di incappare in truffe online. La frenesia dello shopping, alimentata dalle promozioni irresistibili, offre infatti un terreno fertile per i truffatori che approfittano dei consumatori distratti.

Secondo Don O’Brien, Direttore Regionale del Better Business Bureau (BBB), il 41% delle truffe segnalate al tracker dell’organizzazione proviene da attività online. A differenza degli acquisti tradizionali, dove i clienti possono verificare di persona la qualità dei prodotti, lo shopping online richiede una maggiore attenzione. "Chi acquista nei negozi fisici è in grado di toccare con mano ciò che compra. Online, invece, bisogna essere particolarmente cauti", ha avvertito O’Brien.

Con il Black Friday che quest’anno cade tardi nel mese, i consumatori potrebbero sentirsi sotto pressione per completare gli acquisti natalizi, diventando così bersagli più facili per i truffatori. Offerte troppo vantaggiose spesso nascondono insidie e la fretta può portare a scelte affrettate e rischiose.

Alcuni consigli di O'Brien

O’Brien raccomanda di non cliccare immediatamente sui primi link che compaiono nei risultati dei motori di ricerca. "I truffatori acquistano spazi pubblicitari mirati per attrarre gli utenti con promozioni allettanti. È fondamentale fare ricerche approfondite e verificare l’affidabilità del sito prima di acquistare", ha spiegato.

Gran parte di queste frodi proviene da truffatori stranieri che creano siti web falsi per ingannare le persone. "Questi siti spariscono rapidamente una volta che il danno è fatto", ha aggiunto O’Brien. Per proteggersi, è utile consultare il sito del Better Business Bureau, che offre strumenti per controllare la reputazione degli e-commerce.

La chiave per uno shopping sicuro durante il Black Friday è rimanere vigili. Prendersi il tempo per verificare la legittimità di un’offerta o di un sito può fare la differenza tra un buon affare e una spiacevole truffa. Agire con cautela aiuta a godersi il periodo delle feste senza brutte sorprese.