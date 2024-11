Black Friday Amazon 2024: i migliori smartphone in offerta

Il Black Friday è finalmente arrivato e oggi andiamo a scoprire, in questo articolo dedicato, quali sono a nostro avviso i migliori smartphone in offerta: sia per rapporto qualità-prezzo sia per le funzionalità e lo status dello smartphone stesso. Bando alle ciance e proseguiamo.

La top 5 degli smartphone in offerta per il Black Friday

Sono diversi i modelli che andremo a presentare, passiamo da veri e propri top di gamma a smartphone di fascia media ed entry level, per ogni esigenza e per ogni consumatore:

Samsung Galaxy S24+: iniziamo dal top di gamma assoluto di casa Samsung che, in questo caso, viene venduto con tanto di caricabatterie incluso nella confezione. Si tratta di un telefono che garantisce il top sotto ogni punto di vista. In occasione del Black Friday viene scontato del 28% e viene venduto a 819€.

POCO C75: scendiamo di fascia non solo di prezzo ma anche di funzionalità e arriviamo ad uno degli sconti più interessanti e d'impatto di questa piccola lista. Il POCO C75 è uno smartphone realizzato, per l'appunto, da POCO, sottobrand di Xiaomi che viene scontato in occasione del Black Friday addirittura del 73% e viene venduto a 132,90€ nella versione da 8/256GB.

Google Pixel 9: risaliamo in questa montagna russa degli smartphone con il Google Pixel 9, top di gamma assoluto del 2024, uno degli smartphone più interessanti e che realmente si propone come vera e validissima alternativa ai soliti brand. Sconto attivo su Amazon del 16% e costo completo di 749€.

Oppo Reno 12: dai top di gamma siamo passati per un entry level e ora sbarchiamo nei medio-gamma e in particolar modo lo facciamo con Oppo e con il suo Reno 12. L'azienda cinese riesce sempre a garantire dei device di qualità in ogni fascia di prezzo. Per il Black Friday del 2024 questo telefono viene messo in offerta con uno sconto del 13% ed un costo totale e finale di 329,99€.

TCL Mobile 50: chiudiamo questa nostra piccola lista dei migliori smartphone in offerta per il Black Friday su Amazon con un brand che, pian piano, sta scalando le classifiche per quel che riguarda i dispositivi low cost. TCL sta mettendo sul mercato prodotti affidabili a prezzi modici e super accessibili. Il suo Mobile 50 che presenta un'ampia batteria da 5010mAh viene scontato dell'8% e viene venduto a 109,90€.

Questa era una piccola lista di quelli che sono i migliori telefoni e smartphone in promozione per il Black Friday 2024 di Amazon.

