Black Friday 2024: il cinema a casa con la TV LG al 35% di sconto

LG è un'azienda leader nella produzione di elettrodomestici e oggi, la sua TV da 55 pollici e 4K viene messa in sconto del 35% viene venduta su Amazon a 359€.

TV LG da 55 pollici: ecco tutte le caratteristiche

La TV LG 4K con tecnologia HDR10 PRO offre una risoluzione quattro volte superiore al Full HD, garantendo immagini profonde, nitide e ricche di dettagli. Ideale per chi cerca un’esperienza visiva immersiva, questo televisore porta la qualità dell’intrattenimento a un livello superiore.

Al cuore del dispositivo c’è il processore α5 Gen7, che trasforma i contenuti in 4K, ottimizzando la luminosità in base all’ambiente e adattando l’audio a ciò che stai guardando. Questa combinazione garantisce un’esperienza personalizzata e sempre perfetta. Per un intrattenimento sempre all’avanguardia, grazie al webOS Re:New Program, la TV riceverà fino a quattro aggiornamenti del sistema operativo nei prossimi cinque anni, mantenendo sempre nuove funzionalità e ottime prestazioni.

Gli amanti del cinema apprezzeranno la FILMMAKER Mode, che preserva i colori e l’intento del regista, offrendo un’autentica esperienza cinematografica. Per i gamer, la Game Dashboard & Optimizer offre una pratica interfaccia che consente di gestire tutte le impostazioni di gioco in un unico posto, per performance ottimizzate.

La Smart TV WebOS 24 con ThinQ AI include tantissime app di streaming come Netflix, Disney+, Amazon Prime e molte altre. Inoltre, la funzione Sports Portal ti permette di seguire le tue squadre preferite in tempo reale grazie a pratici pop-up, anche mentre guardi altri contenuti.

