Black Friday 2024: Amazon annuncia una settimana di sconti, ecco le date

Come ogni anno, Amazon si prepara alla grande al Black Friday annunciando una settimana di sconti eccezionali su tutti i prodotti presenti sulla piattaforma. Non ci saranno dunque offerte solo nel venerdì più atteso dell'anno per gli acquisti e che di fatto apre la stagione natalizia, ma una intera settimana, anche più, in cui portarti a casa gli articoli che avevi adocchiato da tempo.

Amazon: ecco quando si terrà la settimana del Black Friday 2024

La settimana del Black Friday 2024 di Amazon si terrà infatti dal 21 novembre al 2 dicembre: si parte quindi forte con il Black Friday in sé, per poi avere una intera settimana di sconti che culmineranno in un nuovo weekend che si chiuderà con il Cyber Monday.

Cosa puoi aspettarti? Offerte davvero su ogni cosa: dai prodotti elettronici agli articoli per la casa fino a passare per quelli che sono perfetti regali di Natale, come giocattoli, videogiochi, prodotti utili per il fai-da-te o per la casa, smart home, smartphone, TV, tablet, laptop e molto altro ancora. Troverai sconti attivi per l'intera settimana, ma anche promozioni speciali per pochissimo tempo da cogliere al volo.

Una fantastica occasione per fare i primi regali di Natale alle persone a cui vuoi bene e a te stesso. La pagina ufficiale dell'evento è già disponibile e la trovi al pulsante sopra o cliccando qui: utile per iniziare a farti un'idea.

