Bitdefender antivirus, ecco la promo: tutti i piani scontati del 50%

Cerchi una soluzione che ti mantenga al sicuro da ogni virus e minaccia online, ma senza spendere una fortuna? Bitdefender, uno dei nomi più affidabili nel settore della cybersecurity, ti offre proprio questo: sono infatti in corso sconti fino al 50% su tutti i prodotti e antivirus più popolari. Con Bitdefender sarà come avere uno scudo invisibile attorno a tutti i tuoi dispositivi: computer, smartphone, tablet. Scopriamo i dettagli della promozione.

Protezione di ferro e super leggero

Sono tre i piani che Bitdefender propone al 50% di sconto. C'è Bitdefender Antivirus Plus, la base solida per proteggere il tuo PC, a 19,99 euro per tre dispositivi; Bitdefender Total Security è la protezione completa per Windows, macOS, iOS e Android a 42,49 euro (fino a cinque dispositivi); Bitdefender Internet Security, il massimo della sicurezza per chi passa molto tempo online, a 32,49 euro (fino a tre dispositivi).

Ma perché scegliere Bitdefender?

Protezione di ferro : Bitdefender scova e neutralizza le minacce informatiche prima che possano colpirti. Grazie all'intelligenza artificiale di ultima generazione, è sempre un passo avanti rispetto agli hacker;

: Bitdefender scova e neutralizza le minacce informatiche prima che possano colpirti. Grazie all'intelligenza artificiale di ultima generazione, è sempre un passo avanti rispetto agli hacker; Leggero come una piuma : non rallenterà il tuo computer. Non ti accorgerai nemmeno della sua presenza, anzi, potrebbe persino far funzionare il tuo dispositivo più velocemente grazie agli strumenti di ottimizzazione integrati che migliorano le prestazioni e riducono i tempi di avvio;

: non rallenterà il tuo computer. Non ti accorgerai nemmeno della sua presenza, anzi, potrebbe persino far funzionare il tuo dispositivo più velocemente grazie agli strumenti di ottimizzazione integrati che migliorano le prestazioni e riducono i tempi di avvio; VPN sicura , aggiungendo 34,99 euro in più: così puoi navigare in incognito e nessuno potrà spiare le tue attività online, né rubare i tuoi dati sensibili;

, aggiungendo 34,99 euro in più: così puoi navigare in incognito e nessuno potrà spiare le tue attività online, né rubare i tuoi dati sensibili; Soddisfatti o rimborsati: non sei convinto? Bitdefender ti offre 30 giorni per provare i suoi prodotti senza rischi. Se non sei soddisfatto, verrai rimborsato senza domande.

Grazie agli sconti del 50% attivi, è il momento perfetto per proteggere i tuoi dispositivi con le soluzioni di sicurezza Bitdefender. Scegli tra Antivirus Plus, Total Security o Internet Security e assicurati una protezione completa e leggera, senza compromessi sulle prestazioni del tuo sistema.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.