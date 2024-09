Bitdefender: 41% di sconto per la protezione fino a 5 dispositivi

Con Bitdefender, uno dei nomi più affidabili nel settore della cybersecurity, hai un software antivirus che ti protegge da ogni minaccia online. E ad un prezzo davvero eccezionale, ora ancora più scontato. Infatti, su tutti i piani proposti da Bitdefender ci sono sconti fino al 41%. Uno scudo impenetrabile, utilizzabile fino a 5 dispositivi.

Cosa offre Bitdefender

I tre piani scontati proposti da Bitdefender sono:

Antivirus Plus , la protezione base per proteggere fino a 3 dispositivi al prezzo di 19,99€;

, la protezione base per proteggere fino a 3 dispositivi al prezzo di 19,99€; Internet Security , la protezione avanzata per proteggere fino a 3 dispositivi al prezzo di 32,49€;

, la protezione avanzata per proteggere fino a 3 dispositivi al prezzo di 32,49€; Total Security, ovvero protezione completa fino a 5 dispositivi al prezzo di 42,49€.

Sono tanti i vantaggi offerti dai piani di Bitdefender. Innanzitutto, una protezione di massimo livello, con cui il programma trova ed elimina le minacce informatiche prima che agiscano. Merito dell'intelligenza artificiale di cui dispone, di ultima generazione, che protegge la tua connessione, in particolar modo quando è esposta maggiormente a rischio (come quando ti colleghi a reti Wi-Fi).

Il tutto senza pesare troppo sul sistema: non rallenterà il tuo PC o dispositivo mobile. Anzi, potrebbe anche velocizzarlo, grazie agli strumenti di ottimizzazione presenti nel pacchetto, in grado di ridurre i tempi di avvio.

Tornando alla promozione ora attiva, puoi usufruire di uno sconto fino al 41% su tutti i piani presenti su Bitdefender. Sicuramente è il momento migliore per l'acquisto. Anche perchè, se non sarai convinto perchè capirai che questo software non fa al caso tuo, potrai godere della garanzia "Soddisfatti o rimborsati". Hai 30 giorni di tempo per testare i prodotti senza alcun rischio. Nel caso in cui non sarai soddisfatto, verrai rimborsato senza alcuna procedura complessa.

Per approfittare dell'offerta clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.