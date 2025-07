Bitchat: nasce la nuova app di messaggistica che funziona offline promossa dal co-fondatore di Twitter

Nel panorama digitale contemporaneo, segnato da una crescente centralizzazione e dalla costante richiesta di connessioni attive, una nuova applicazione si propone di rivoluzionare le regole della comunicazione. È in questo contesto che nasce Bitchat, un progetto visionario che mette al centro l’utente, la libertà e la sicurezza delle conversazioni, offrendo una vera messaggistica offline capace di sfidare i giganti del settore tech.

La filosofia alla base di questa innovazione viene espressa con chiarezza da Jack Dorsey, celebre co-fondatore di Twitter, che afferma che i protocolli, non le piattaforme, sono il futuro della comunicazione digitale. Una dichiarazione che sintetizza la volontà di andare oltre i limiti imposti dalle infrastrutture tradizionali, per restituire agli utenti il pieno controllo delle proprie interazioni digitali.

Bitchat sarà molto semplice, essenziale

A differenza dei più diffusi servizi di messaggistica, che dipendono da server centralizzati e impongono la creazione di account con l’inserimento di dati personali, Bitchat si distingue per la sua radicale semplicità: nessuna necessità di email, numeri di telefono o credenziali di accesso. L’utente può comunicare in modo anonimo, eliminando ogni barriera all’ingresso e tutelando in modo concreto la privacy.

La tecnologia su cui si fonda

La tecnologia su cui si fonda questa piattaforma è il Bluetooth Low Energy (BLE), un protocollo che consente ai dispositivi di connettersi tra loro consumando pochissima energia. Attraverso il BLE, gli smartphone sono in grado di creare una vera rete mesh peer-to-peer: i messaggi vengono trasmessi direttamente tra dispositivi vicini, senza mai passare per server esterni o infrastrutture di terze parti.

Questa architettura garantisce una comunicazione sicura, nella quale ogni scambio è protetto da crittografia end-to-end e i messaggi sono effimeri, destinati a scomparire dopo un breve periodo.

Il progetto di Bitchat e il contesto

Il progetto Bitchat si inserisce perfettamente nel percorso già avviato da Jack Dorsey con altre iniziative innovative come Bluesky e Damus, entrambe nate per promuovere la decentralizzazione delle reti sociali e restituire autonomia agli utenti.

Tuttavia, con questa nuova app, si compie un ulteriore passo avanti: la possibilità di comunicare anche in assenza totale di connessione dati o Wi-Fi si rivela particolarmente preziosa in contesti di emergenza, in zone rurali o durante grandi eventi, dove la rete tradizionale può risultare congestionata o del tutto assente.

Già un successo

Il successo dell’iniziativa è stato immediato e tangibile: i primi 10.000 posti per accedere alla versione beta tramite TestFlight sono stati esauriti in tempi record, a testimonianza di un interesse crescente da parte di una community sempre più attenta a temi come sicurezza, autonomia e protezione dei dati personali.

Per gli utenti più esperti o curiosi, è disponibile anche il codice sorgente dell’applicazione su GitHub, corredato da una documentazione tecnica dettagliata che illustra le caratteristiche e il funzionamento del protocollo utilizzato.