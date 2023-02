Bismart: a tutta velocità anche dove la fibra non arriva

Il Digital Divide è la cifra della distanza tra le aree del Paese debitamente servite da infrastrutture di connettività a banda ultralarga e quelle mal servite sul medesimo servizio. Digital Divide è sinonimo di un problema cronico che attanaglia l'Italia, soprattutto quella di provincia, e che fa figli e figliastri nell'erogazione delle opportunità. Aziende impossibilitate a capitalizzare i benefici della Digital Transformation, ragazzi tagliati fuori dalle risorse educative online, professionisti impossibilitati ad intrattenere collaborazioni a distanza: questi e molti altri sono i casi in cui la semplice assenza di quella che un tempo si definitiva "autostrada digitale" crea disparità di trattamento, penalizzazioni consistenti nelle opportunità lavorative e mille altre conseguenze deleterie su comunità, distretti industriali e prospettive per il futuro.

Fortunatamente quel che l'assenza di infrastrutture toglie, la presenza di soluzioni alternative restituisce. Un nome su tutti sta svolgendo un ruolo di grande e virtuosa complementarità rispetto alle carenze della banda larga in Italia: si tratta di Bismart, operatore che scommette su 4G, 5G e FWA per portare la banda laddove i piani di investimento dei provider hanno stabilito che non ci sia il bisogno di andare. Questo è Bismart: la soluzione per quanti non hanno una connessione FTTH a disposizione e necessitano di soluzioni definitive per poter accedere in banda larga ai servizi che la Rete mette a disposizione.

Bismart

Quel che Bismart ha messo a punto è una connessione mobile sostitutiva di quella che via cavo non è possibile portare. Le tecnologie utilizzate sono quelle disponibili nelle differenti zone (motivo per cui ognuno potrà valutare la propria individuale situazione in collaborazione con i tecnici del gruppo), attingendo così al meglio del mobile per arrivare a definire una connessione di alta capacità senza dover aspettare i tempi impossibili e indefiniti degli investimenti infrastrutturali.

Dove

Bismart, insomma, è la madre di tutte le opportunità: apre un nuovo canale di dialogo online, consentendo a tutte le aree "bianche" (prive di alcun investimento da parte degli operatori) e "grigie" (nelle quali un solo operatore ha investimenti potenziali in prospettiva) del Paese di poter fruire di nuovi orizzonti. Aree intere di Roma, Milano e Torino, così come territori del cosentino, del bresciano, del napoletano e molte altre ancora lungo tutto lo Stivale: laddove i grandi provider non hanno dislocato budget, Bismart ha invece la possibilità di portare la propria tecnologia.

Fino a 1000 Mbps in download e fino a 300 Mbps in upload (in 5G), senza spese aggiuntive, con Giga illimitati e tutto ciò a partire da soli 24,90 euro al mese. Una spesa del tutto paragonabile a quella della fibra, insomma, per poter fruire dell'alta velocità dove l'alta velocità in linea teorica non arriva. Tutto ciò può avvenire sfruttando al meglio quel che il mobile mette a disposizione, zona per zona, sul 98,8% del territorio nazionale.

Come

Entro 4 giorni dall'ordine, si riceve a casa il router dedicato e la nuova SIM utile ad abilitare il traffico. La velocità effettiva di connessione dipende dalla copertura della zona e dal livello di congestione della cella di riferimento, ma è possibile sapere le performance effettive prima di abbonarsi poiché è a disposizione una prova gratuita di 14 giorni. Dopo due settimane di test, insomma, sarà possibile decidere in piena libertà se tenere router e SIM o se rinunciare all'opportunità offerta.

Apposite e distinte offerte sono disponibili per privati e aziende, declinando per ognuna di queste realtà differenti opportunità basate su medesima base tecnologica: una soluzione fibra-radio FWA per poter godere di massima velocità a prescindere dal tipo di servizio fruito, del tipo di traffico richiesto e del tipo di contesto entro cui si va ad operare. Nessun vincolo, nessun costo nascosto, massima trasparenza: il vecchio mantra del "provare per credere" ben si addice ad una promessa che per molte famiglie e molte aziende può fare la differenza tra la possibilità di essere connesse e "vive" e la costrizione del rimanere isolate.

Questione di libertà

Questione di libertà, insomma. Non può essere l'assenza delle infrastrutture a bloccare lo sviluppo del Paese. A sottolinearlo sono state anche le recenti parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella:

[...] sedici milioni di persone, di cittadini, vivono in Comuni con meno di quindicimila abitanti: è un'Italia fondamentale, che copre l'80% del nostro territorio. È quindi una parte decisiva dell'Italia. Decisiva per il suo sviluppo, per il suo equilibrio.

Se si considera che i territori non serviti dalla fibra non sono soltanto i piccoli Comuni, ma anche gran parte delle fasce periferiche delle aree metropolitane, ecco che traspare in tutta la sua gravità il peso del Digital Divide e la necessità di guardare oltre con soluzioni pragmatiche, immediate, valide ed efficienti.

Grazie a Bismart la banda larga potrà arrivare in molti Paesi di montagna, o presso molte comunità distanti dai servizi principali, oppure nelle case di professionisti pieni di talento e che con un router apposito avranno la possibilità di esprimere al meglio il proprio potenziale. Senza limiti. Bismart offre la possibilità di svincolarsi da una situazione che attanaglia trasversalmente l'intero Paese: per fare un passo oltre bastano due settimane di prova, indietro non si torna.

In collaborazione con Bismart