Bing: Microsoft rimuove i link alla cache dai risultati di ricerca

Microsoft recentemente ha annunciato la rimozione dei link cache dai suoi risultati Bing, una mossa volta a migliorare l'esperienza generale di navigazione. La modifica è stata annunciata sull'account X ufficiale di Bing Webmaster. La decisione segue mesi di test e arriva dopo che Google ha eliminato l'opzione cache per i siti web nei suoi risultati di ricerca all'inizio di quest'anno. In precedenza, il link cache era indicato da un'icona a forma di freccia rivolta verso il basso accanto all'URL negli snippet di ricerca. Tuttavia, in seguito alla modifica, gli utenti non vedranno più questa icona. Microsoft ha affermato che il motivo della rimozione dei link cache è la natura in evoluzione di Internet. Inoltre, vi sono le crescenti inadeguatezze della visualizzazione cache per le pagine web moderne.

Utilizzando i link nella cache, gli utenti potevano visualizzare istantanee di siti web in situazioni in cui le pagine erano temporaneamente non disponibili a causa di problemi o interruzioni del server. Anche i professionisti della SEO o i giornalisti utilizzavano i link nella cache. Ciò serviva a verificare se un contenuto di un sito fosse stato modificato a causa di errori o aggiornamenti. Tuttavia, ora che i siti web moderni si basano su contenuti dinamici e script avanzati, le versioni nella cache non riescono più a fornire un'esperienza affidabile. La decisione di Bing rispecchia la mossa di Google, segnalando una tendenza più ampia del settore.

I proprietari di siti e i webmaster potranno comunque accedere ai contenuti scansionati da Bing tramite lo strumento Bing Webmaster Tools URL Inspection. Questo strumento fornisce informazioni su come il crawler di Bing interagisce con il loro sito web e offre un controllo migliore sui contenuti indicizzati. Proprio per questo cambiamento, Wayback Machine potrebbe diventare la risorsa preferita per accedere a versioni precedenti di URL specifici, poiché è disponibile gratuitamente.