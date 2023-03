Bing Image Creator: Microsoft consente di genere immagini con l'AI

Microsoft continua a lavorare sodo per quel che concerne il versante intelligenza artificiale e infatti nelle scorse ore ha annunciato e lanciato Bing Image Creator, uno strumento integrato direttamente nel motore di ricerca dell’azienda che consente di generare immagini in base agli input degli utenti, sulla falsariga di quanto già proposto da DALL-E.

Bing Image Creator: generare immagini in base agli input degli utenti

Il servizio è fruibile attraverso la Modalità Creativa del nuovo Bing, da poco aggiornato con l'innalzamento dei limiti, con rollout progressivo ai vari utenti del browser. Una versione di anteprima è però già disponibile per tutti tramite questa pagina, è altamente efficiente e parecchio responsiva, ma è in grado di recepire input solamente in inglese.

Successivamente, lo strumento di generazione delle immagini verrà inserito anche nella barra laterale del browser Edge.

Va tuttavia considerato che per la salvaguardia degli utenti Bing Image Creator va però ad applicare dei limiti alla generazione delle immagini. Saranno infatti bloccati prompt che vengono riconosciuti come potenzialmente dannosi dal sistema e molto probabilmente tra essi figureranno riferimenti a violenze, bullismo, razzismo e nudità.

Da tenere presente che unitamente a Bing Image Creator, Microsoft ha annunciato altri due strumenti per Bing Chat. Si tratta delle Visual Stories, che assomigliano alle Storie di Instagram ma vengono generate dall'intelligenza artificiale per esprimere tramite video e audio informazioni relative alle ricerche realizzate in Bing, e di Knowledge Cards 2.0, che rappresenta la nuova versione delle schede informative visualizzate in corrispondenza delle query principali, con nuove funzionalità e infografiche.